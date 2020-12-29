Tuvaletteki sarı lekeleri çıkarıyor, ayna gibi yapıyor!

Tuvaletin çok çabuk kirlenmesi üzücü bir gerçektir, özellikle de başka insanlarla birlikte yaşıyorsanız. Kesinlikle her hafta ve belki de geniş bir aileniz olduğunda daha da sık temizlenmelidir. Ancak diğer işleri yapmakla çok meşgulseniz, tuvaletin sinirlerinizi bozması sürpriz değildir. Neyse ki kolay bir yöntemle sizi uğraştırmayacak bir püf noktası biliyoruz. Klozetin kasesindeki koyu sarı lekeler nasıl giderilir, görelim.

TUVALET KAĞIDINI SİRKEYE BATIRIN

Klozetteki bu koyu halkalar aslında mineral birikimleridir. Ama tabii buna bakmak hiç hoş değil. Piyasada çok sayıda pahalı temizlik ürünü var ancak, bu ipucunun pratikte hiçbir maliyeti yok ve çok kolay. Klozete bol miktarda sirke dökün. Bir miktar tuvalet kağıdını sirkeye batırın ve kasenin kenarlarına, lekelerin üzerine yapıştırın. Bunu gece boyunca bırakın ve ertesi gün hafif bir fırçalama yaparak lekeleri çıkarabileceksiniz! Koyu halkalar tamamen kaybolacak ve tuvaletiniz yine evin en temiz yeri olacak. Bu kadar kolay!

