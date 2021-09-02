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  4. Drone yakalayan timsah tüyler ürpertti! Dumanlar yükselmeye başladı

Drone yakalayan timsah tüyler ürpertti! Dumanlar yükselmeye başladı

02.09.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida Everglades'de sulak bir alanda bulunan timsahın kendisini çeken dronu yakaladığı anlar şaşkına çevirdi. İzleyenlerin çığlıkları arasında dronu ısıran ve çiğneyen timsahın bir süre sonra ağzından duman çıktığı gözlendi. Timsahın akıbeti ise bilinmiyor.

Drone yakalayan timsah tüyler ürpertti! Dumanlar yükselmeye başladı

ABD'nin Florida eyaletinde sulak alanda yaşayan George adındaki timsah kendisini görmeye gelenlere adeta ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.

TikTok'ta yayınlanan görüntülerde timsahın üzerinde gezinen dronu yakaladığı ve çiğnediği anlar görülüyor.

TİMSAHA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Daha sonra tekrar suyun altına giren George'un ağzından dumanlar yükselmeye başladı. Timsahın akıbeti bilinmezken panik yapan izleyiciler, videoyu çektikten kısa bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

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Videoda bir kadının “Aman Tanrım, onu yiyor” dediği duyulurken, başka biri "George, hayır. Bunu yeme!" diyor.

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