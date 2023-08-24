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Tüyler ürperten görüntüler! Akrepleri ağzına alıp kendini sokturdu, sözleri şaşkına çevirdi: 'Amerika nasıl kolanın sırrını vermiyorsa...'

24.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Cemil Özcan’ın yaptıkları tüyler ürpertti. Özcan, iki akrebi ağzına alıp kendini sokturttuğu anları kamera kaydına aldırdı. Ormanda kesim işiyle uğraşan Özcan, dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, daha sonra da kendini tedavi ettiğini iddia etti. Kendini nasıl tedavi ettiğinin sır olduğunu ileri süren Özcan, "Amerika nasıl kolanın sırrını vermiyorsa ben de bunun sırrını vermiyorum. İsterseniz profesörleri getirin. Onlar açıklasın bunun sırrını" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar Mevkiinde yaşayan ve orman kesimiyle uğraşan Cemil Özcan’ın yaptıklarını görenlerin ağzı açık kaldı. Zehirli olduğu ileri sürülen akrepleri üzerinde taşıyan Özcan, bununla da yetinmeyip iki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu.

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“VAHŞİ BİR İNSANSIN DİYORLAR”

Doğadaki yırtıcı ve zehirli hayvanlarla anlaşabildiğini ileri süren Cemil Özcan'ın sözleri ise şaşkına çevirdi. Özcan, şu ifadeleri kullandı;

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'BUNUN BİR SİSTEMİ VAR'

"Yırtıcı ve zehirli hayvanlar, bazı insanlardan daha iyi. Hayvanlarla her türlü anlaşıyorum. Hayvanlarla konuşmanın sevmenin ilmi vardır. İlmini bilmedikten sonra ancak öldürmeyi bilirsin. Mesela yılan geliyor. ‘Git’ dersin, gitmezse ‘gel bakalım’ diyorum. Bunun da bir sistemi var. Yılanın dört zehirli dişi vardır. Bunları sök bu şekilde doğada dolaşır zarar veremez.

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'SIRRINI VERMİYORUM'

Mesela beni iki defa akrep soktu fakat tedavisini kendim yaptım. Bunun ilmi de bende sır. İsterseniz 10 tane akrebi getirin. Hepsi de soksun tedavisini yapıp işime devam ederim. Her şeyin bir sırrı vardır. Amerika nasıl kolanın sırrını vermiyorsa ben de bunun sırrını vermiyorum.

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'GÖRENLER KAÇIYOR'

Hayvan sevgim çok fazladır. Ben her gün ormanda çalışan biriyim. Sarı, siyah akrep fark etmez en az 10 akrebi bulur çıkartırım. Ben kendimi soktururum, kendimi tedavi ederim. İsterseniz profesörleri getirin. Onlar açıklasın bunun sırrını. Kendimi akrebe sokturduğumu görenler kaçıyor. ‘Vahşi bir insansın’ diyorlar. Hayvanlara alışmayan bir insan tabi ki de uzak durabilir”

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İHA

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antalya akrep

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