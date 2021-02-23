Tüyleri diken diken eden vahşet: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, kemerle dövdü, boğazımı sıktı

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Fatma Bebek (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak’taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Bebek’in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek’in beline platin takıldı. Bu arada, polis dayakçı koca Şahin Bebek’i (31) yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

'ARTIK DAYAKTAN, ŞİDDETTEN BIKMIŞTIM'

Fatma Bebek, kocasının kendisinden 11 yaş büyük olduğunu belirterek, “Beni 15 yaşında kaçırdı. O zaman ben çok küçüktüm buna kandım. 16 yaşında anne oldum. Ama bana bir gün gün yüzünü göstermedi. Beni 5 yıldır odunla, kemerle, süpürgenin sapıyla dövdü. Benim hayatımı mahvetti. Çocuklarımı da dövüyordu. Bir gün olsun güzel bir gün geçirmedik. Bugüne kadar kimseye söylemedim ama artık dayaktan şiddetten bıkmıştım” dedi.

'BOĞAZIMI SIKTI ÖLDÜM SANDIM'

Genç kadın son yaşanan şiddet olayını ise şöyle anlattı:

“Eşim bana ‘sağlık ocağına gidelim’ dedi ben de tamam dedim. Eşim, ev içerisinde çok fazla bağırdığı için ve bana karşı şiddet uyguladığı için küçük kızım çok korkuyordu. Çocuğum bana sarıldı bırakmadı, ben de eşime dedim ki çocuğu susturayım öyle gidelim. O sırada çocuğu kucağımdan alıp koltuğa fırlattı, ben de bırak kızımı dedim. Kızımı bırakıp benim saçımdan çekti, kolumu ısırdı ve boğazımı sıktı o an nefes alamadım. Bir eliyle boğazımı sıkıp bir yandan da darp ediyordu. Tam nefesim kesilecekken üst kattaki eltim geldi ve onu üzerimden alıp odanın dışına çıkardı daha sonra kapıyı kilitledi."