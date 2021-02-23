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Tüyleri diken diken eden vahşet: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, kemerle dövdü, boğazımı sıktı

23.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Tüyleri diken diken eden vahşet: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, kemerle dövdü, boğazımı sıktı

Adana'da 3. kattan atlayarak hayatına son vermek isteyen 20 yaşındaki kadın, eşinden gördüğü şiddete dayanamadığı için intihar ettiğini söyledi. İntihar girişimi sonrasında 2 ayağı, kolu ve beli kırılan kadın, kocasının kendisini kemerle, süpürgeyle her gün dövdüğünü söyledi. ' boğazımı sıkıp beni öldürecekti, kolumu ve bacağımı da ısırdı, çocuklarımı da dövdü ben de dayanamayıp ölmek istedim' diyen kadının yaşadığı vahşet duyanların yüreğini sızlattı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Fatma Bebek (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak’taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Bebek’in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek’in beline platin takıldı. Bu arada, polis dayakçı koca Şahin Bebek’i (31) yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

'ARTIK DAYAKTAN, ŞİDDETTEN BIKMIŞTIM'

Fatma Bebek, kocasının kendisinden 11 yaş büyük olduğunu belirterek, “Beni 15 yaşında kaçırdı. O zaman ben çok küçüktüm buna kandım. 16 yaşında anne oldum. Ama bana bir gün gün yüzünü göstermedi. Beni 5 yıldır odunla, kemerle, süpürgenin sapıyla dövdü. Benim hayatımı mahvetti. Çocuklarımı da dövüyordu. Bir gün olsun güzel bir gün geçirmedik. Bugüne kadar kimseye söylemedim ama artık dayaktan şiddetten bıkmıştım” dedi.

'BOĞAZIMI SIKTI ÖLDÜM SANDIM'

Genç kadın son yaşanan şiddet olayını ise şöyle anlattı:

“Eşim bana ‘sağlık ocağına gidelim’ dedi ben de tamam dedim. Eşim, ev içerisinde çok fazla bağırdığı için ve bana karşı şiddet uyguladığı için küçük kızım çok korkuyordu. Çocuğum bana sarıldı bırakmadı, ben de eşime dedim ki çocuğu susturayım öyle gidelim. O sırada çocuğu kucağımdan alıp koltuğa fırlattı, ben de bırak kızımı dedim. Kızımı bırakıp benim saçımdan çekti, kolumu ısırdı ve boğazımı sıktı o an nefes alamadım. Bir eliyle boğazımı sıkıp bir yandan da darp ediyordu. Tam nefesim kesilecekken üst kattaki eltim geldi ve onu üzerimden alıp odanın dışına çıkardı daha sonra kapıyı kilitledi."

'BACAĞIMI ISIRIP ETİMİ KOPARDI'

Eşinin mutfağa gidip bıçak aldığını, ‘kapıyı açın onu öldüreceğim’ diye bağırdığını söyleyen Fatma Bebek, "Eltim, elindeki bıçağı bırak kapıyı öyle açarım dedi o da bıraktı. Sakinleşmiş numarası yaptı, eltim kapıyı açınca eşim üzerime doğru atlayıp beni dövmeye başladı ve bacağımı ısırıp etimi kopardı. Ben imdat diye çığlık atıyordum ama o hala darp etmeye devam ediyordu. Bu olayları defalarca yaşadım, beni kemerle, odunla ve süpürge sapıyla da dövdü, zaten onun yüzünden bu haldeyim. Darp edilirken kaynanam geldi onu üzerimden alıp dışarıya çıkardı. Daha sonra polis geldi şikayet edecektim, o sırada kaynanam pencereden çıktı ve ‘şikayetçi olursan sana bir şey yapar’ dedi. Ben de sinirlendim tamam şikayetçi olmayacağım dedim” şeklinde konuştu.

'ŞİDDETE DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Bebek, şiddete dayanacak gücü kalmadığı için intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, “Çatıya çıkıp koşarak kendimi aşağıya attım, çünkü artık şiddete dayanacak gücüm kalmadı. Beni kaçırdı, 15 yaşında evlendim 16 yaşında anne oldum. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için, beni sağlık ocağına götürüyor ve üzerime ilaç yazdırıyordu. Daha sonra o ilaçları daha yüksek fiyata satıp o parayla da uyuşturucu alıyor” diye konuştu.

Fatma Bebek, eşinden şikayetçi olduğunu, boşanacağını, çocuklarının velayetini istediğini söyledi.

İHA

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