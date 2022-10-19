Tüylerim alındıktan sonra anında çıkıyor diyorsanız sebebi bu hata olabilir! Ağda işleminde dikkat edilmesi gerekenler

Ağda dayanılmaz acısına rağmen jilete göre tüylerin daha geç çıkmasını sağladığı için lazerden sonra en çok kullanılan tüy alma işlemi olarak görülüyor. Ağda yaparken gözden kaçan, önemsiz görülen durumlar hem batık oluşumuna hem de tüylerin daha erken çıkmasına neden oluyor. Bu durumu önlemek için ağda işlemine dikkat etmek gerekiyor.

AĞDA YAPARKEN YAPILAN HATALAR

CİLDİ AĞDAYA HAZIRLAMAMAK

Cildinizi eşit ve pürüzsüz bir ağdaya hazırlamak çok önemlidir. Herhangi bir kiri, ter veya pislikten kurtulmak için cildinizi nemli bir havlu veya mendille silerek temizleyin. Ardından cildi bir havluyla kurulayın.

Ağda öncesi pudra kullanabilirsiniz

Ağda öncesi kremler veya jeller cildinizi nemli tutar ve ağdadan sonra kurumasını veya aşırı dökülmesini engeller. Ağda işleminden önce cildinize bol miktarda talk pudrası uygulamak, aynı zamanda pürüzsüz ve yakın bir tüy alma deneyimini garanti eder.

ÇOK FAZLA AĞDA KULLANIMI

Ağda uygulaması esnasında cildinizin her bölgesine çok küçük bir ağda tabakası uygulamak yeterlidir. Tüyleriniz ince ağda tabakası tarafından yerinde tutulur ve yapışması sayesinde kolayca çıkarılabilir. Çok fazla ağda uygularsanız, tüyler düzensiz olarak alınacaktır.

Ağdayı ince bir katman olarak uygulamalısınız

Ek olarak, cildinizde mumsu kalıntılar bırakabilir. Bu durumda yapılacak en iyi hareket, ince bir ağda kaplaması yaymaktır. Üzerine temiz bir ağda bandı yerleştirin, hafifçe tekrar ısıtın, ardından ağda kalıntısını çıkarmak için hızlıca çekin. Kalın ağda katmanları uygulamak boşa harcanan malzeme demektir.

