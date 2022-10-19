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Tüylerim alındıktan sonra anında çıkıyor diyorsanız sebebi bu hata olabilir! Ağda işleminde dikkat edilmesi gerekenler

19.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Tüyleri almak için birçok yöntem bulunuyor. Lazer epilasyonlara göre daha uygun fiyatta olan yöntemler arasında jilet ve ağda bulunuyor. Ağda tüylerin daha geç çıkmasını sağlasa da bazı kadınlar ağda yaptırdıktan sonra da tüylerinin hızlı uzadığını iddia ediyor. Ağdadan sonra tüylerinizin erken çıkmasının nedeni bu yaygın hata olabilir.

Tüylerim alındıktan sonra anında çıkıyor diyorsanız sebebi bu hata olabilir! Ağda işleminde dikkat edilmesi gerekenler

Ağda dayanılmaz acısına rağmen jilete göre tüylerin daha geç çıkmasını sağladığı için lazerden sonra en çok kullanılan tüy alma işlemi olarak görülüyor. Ağda yaparken gözden kaçan, önemsiz görülen durumlar hem batık oluşumuna hem de tüylerin daha erken çıkmasına neden oluyor. Bu durumu önlemek için ağda işlemine dikkat etmek gerekiyor.

AĞDA YAPARKEN YAPILAN HATALAR

CİLDİ AĞDAYA HAZIRLAMAMAK

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Cildinizi eşit ve pürüzsüz bir ağdaya hazırlamak çok önemlidir. Herhangi bir kiri, ter veya pislikten kurtulmak için cildinizi nemli bir havlu veya mendille silerek temizleyin. Ardından cildi bir havluyla kurulayın.

Ağda öncesi pudra kullanabilirsiniz

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Ağda öncesi kremler veya jeller cildinizi nemli tutar ve ağdadan sonra kurumasını veya aşırı dökülmesini engeller. Ağda işleminden önce cildinize bol miktarda talk pudrası uygulamak, aynı zamanda pürüzsüz ve yakın bir tüy alma deneyimini garanti eder.

ÇOK FAZLA AĞDA KULLANIMI

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Ağda uygulaması esnasında cildinizin her bölgesine çok küçük bir ağda tabakası uygulamak yeterlidir. Tüyleriniz ince ağda tabakası tarafından yerinde tutulur ve yapışması sayesinde kolayca çıkarılabilir. Çok fazla ağda uygularsanız, tüyler düzensiz olarak alınacaktır.

Ağdayı ince bir katman olarak uygulamalısınız

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Ek olarak, cildinizde mumsu kalıntılar bırakabilir. Bu durumda yapılacak en iyi hareket, ince bir ağda kaplaması yaymaktır. Üzerine temiz bir ağda bandı yerleştirin, hafifçe tekrar ısıtın, ardından ağda kalıntısını çıkarmak için hızlıca çekin. Kalın ağda katmanları uygulamak boşa harcanan malzeme demektir.

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