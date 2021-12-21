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Cildinize istemeden zarar veriyor olabilirsiniz! Tüylerini kendi almayı tercih edenlerin dikkat etmesi gereken noktalar

21.12.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler kadınların olduğu kadar erkeklerin de derdi. Epilasyon veya tıraş olma işlemlerine saatlerce zaman harcıyor olabilirsiniz. Bunun yanında eğer yanlış teknikler uyguluyorsanız hem istediğiniz sonucu alamayabilir hem cildinize zarar verebilirsiniz. Epilasyon sırasında, öncesinde ve sonrasında dikkat etmeniz gereken noktaları sizler için listeledik.

Cildinize istemeden zarar veriyor olabilirsiniz! Tüylerini kendi almayı tercih edenlerin dikkat etmesi gereken noktalar

Tüylerinizi kendiniz alıyorsanız epilasyon sonrasında batık oluşumundan, cildinizin tahriş olmasından ve pürüzsüz bir görünüm elde edememekten şikayetçi olabilirsiniz. Bu yöntemleri kullanarak daha etkili bir epilasyon işlemi uygulayabilir ve pürüzsüz, sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. İşte tüylerinizi alırken dikkat etmeniz gereken tüm noktalar!

TÜYLERİN ÇIKIŞ YÖNÜNE DİKKAT EDİN

Vücudunuzdaki tüyleri çıkış yönünün tersi yönde almalısınız. Özellikle jilet, epilatör ve ağda kullanırken daha dikkatli olmanız gerekiyor. Vücuttaki tüyleri çıkış yönleriyle aynı yönde çekmek, kopmalara sebep olacağından temiz bir görüntü elde etmekte zorlanabilir, tüylerinizin tamamını alamayabilir ve batık oluşumuna sebep olabilirsiniz.

EPİLASYON ÖNCESİ CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Vücuttaki tüyler alınırken yapılan en yaygın hatalardan biri de epilasyon önce duşa girmemek. Duştan önce vücuttaki tüyleri almak hem daha acılı olur hem vücudunuz temiz değilken ağda yaparak gözeneklerinizi açtığınızdan dolayı daha sağlıksız olabilir. Epilasyon yapmadan önce duşa girip vücudunuzu temizlemeli ve kese yapmalısınız. Kese vücuttaki ölü deriyi atacağından ve duşta gözenekleriniz açılacağından duş sonrasında daha basit ve etkili bir şekilde vücudunuzdaki tüyleri alabilirsiniz.

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GÜNEŞTEN UZAK DURUN

Ağda ve epilasyon gibi tüyleri kökten alan işlemler sonrası güneşe çıkmamalısınız. Özellikle ağda bantları vücuttaki ölü deriyi de beraberinde aldığından güneş yanıklarına ve güneş lekelerine sebep olabilir. Yüzünüzdeki tüyleri alırken ağda bandı ya da ağda kullanıyorsanız yaz kış yüzünüzü ağda sonrasında güneşten korumalısınız. Güneş ışığı, özellikle ağdayla alınan bıyık bölgesinin kararmasına ve bu bölgede kalıcı lekeler oluşmasına sebep olabilir.

EPİLASYON SONRASI CİLDİNİZİ KORUYUN

Vücudunuzdaki tüyleri aldıktan ve temizledikten sonra tahrişi önlemeniz için krem veya losyon kullanabilirsiniz. Bu işlemler sonucu cilt hassaslaşacağından ve gözenekler açılacağından hemen sonrasında cildinize kimyasal uygulamamanızda fayda var. Deodorant ve roll on kullanıyorsanız epilasyonun hemen ardından kullanmanız bu bölgelerin tahriş olmasına sebep olabilir. Vücudunuz epilasyon sonrasında mikrop kapmaya daha da yatkın olduğundan halka açık alanlardaki tuvalet ve duşları kullanmamaya da özen gösterin.

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