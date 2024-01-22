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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na eleştiri: Yapılmayan işin inceleme gezisi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 18:18 | Son Güncelleme:
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İmamoğlu’nun 5 yılda Tuzla’da hiçbir projeyi tamamlayamadığını iddia etti. Yazıcı, İmamoğlu’nun Tuzla’da yapması gereken işleri sıralayarak, “Türkiye’nin en çok kamu kaynağı kullanan belediyesi olan İBB'de yıllardır ‘Gelin başlamış, çoğu bitmiş olan işlerinizi bitirin’ demiştim. Sesimizi sağır sultanlar duydu, Sayın İmamoğlu duymadı. Temel atmama töreninin mucidi Başkan, Tuzla’da bugün 8 milyon 797 bin 302’nci inceleme gezisini yaptı” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na eleştiri: Yapılmayan işin inceleme gezisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Tuzla’yı ziyaret etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İmamoğlu’nun Tuzla’daki seçim gezisini ‘İnceleme Gezisi’ olarak ilan etmesini de eleştirerek, “Yapılmayan işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular” ifadesini kullandı.

Yazıcı, video mesajının sonunda ise İmamoğlu’nun bu tiyatrosundan kurtulacaklarını ve Tuzla’nın muradına kavuşacağını söyledi. Yazıcı, “Neyse ki çoğu gitti, azı kaldı. Sayın İmamoğlu’nun tiyatrosundan kurtulacağız. İnşallah Tuzla da İstanbul da muradına kavuşacak. İstanbul da Tuzla da hak ettiği hizmeti alacak.” dedi.

“SESİMİZİ SAĞIR SULTANLAR DUYDU, SAYIN İMAMOĞLU DUYMADI”

Başkan Yazıcı, videolu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Özgür Özel CHP’sinin İstanbul Büyükşehir Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, 22 Ocak bugün seçim çalışması için Tuzlamıza gelmiş ama görüşme fırsatımız olmadı. Buradan hoş geldiniz, güle güle diyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki işlerini, görev ve sorumluluklarını, 5 yıl boyunca çağrılar yaparak hatırlatmıştım: Kaynarca- Tuzla Metrosunu, önceki dönemde Tuzla Belediyesi ile İBB iş birliğinde başlayan Tuzla Yaşam Vadisi’ni Projesini, 2019’da yüzde 70’i bitmiş, 5 yılda bitirilemeyen Tuzla E-5 Yan yollarını; yüzde 90’ı bitmiş, yüzde 5’i 5 yılda bitirilemeyen Benim Köyüm Benim Çiftliğim projesini, Anadolu yakası trafiğine ilaç gibi gelecek Tuzla Hal projesini, söz verilen deniz seferlerini, arıtmadaki koku giderecek yakma tesisi, Kamil Abduş Gölü Rekreasyon projesini ve dahası. Türkiye’nin en çok kamu kaynağını kullanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na ‘Zaten çoğu bitmiş olan işlerinizi gelin bitirin’ demiştim. Sesimizi sağır sultanlar duydu, Sayın İmamoğlu duymadı.”

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“BİTMEYEN İŞİN İNCELEME GEZİSİNİ DE SİYASİ LİTERATÜRÜMÜZE KAZANDIRMIŞ OLDULAR”

Yazıcı, “Temel Atmama Töreni’nin mucidi Başkan, Tuzla’da bugün 8 milyon 797 bin 302’nci inceleme gezisini yaptı. Bitmeyen işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular, tebrikler. Neyse ki çoğu gitti, azı kaldı. Sayın İmamoğlu’nun tiyatrosundan kurtulacağız. İnşallah Tuzla da İstanbul da muradına kavuşacak. İstanbul da Tuzla da hak ettiği hizmeti alacak.” dedi.

“VEFA GÜZEL ŞEY, KEŞKE HEP GÖSTERSEYDİ”

Başkan Yazıcı, “Birde CHP’nin artık eskimiş Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel CHP’sinin Başkan Adayı, 22 Ocak, Aydın Güven Gürkan’ın vefat yıl dönümü münasebetiyle Tuzla’daki mezarının ziyaretini programına eklemiş. Sayın Gürkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Vefa güzel şey, keşke hep gösterseydi. Sayın İmamoğlu, kendisine imkanlar sunan Kemal Kılıçdaroğlu’na, kendisini kardeş gibi kucaklayan Meral Akşener’e, canını dişine takan örgütünü seferber eden Canan Kaftancıoğlu’na, kendisine başkanlık veren İstanbullulara vefa göstermeliydi. Tuzla’ya, İstanbul’a vefa duysaydı. Yaşayanlardan esirgediği vefayı ölenlere göstermesi de ‘Temel Atmama Töreni’ gibi, ‘Yapılmayan işin inceleme gezisi’ gibi bir şey. Neyse ki az kaldı. Tuzla’nın Muradı olacak, İstanbul’un Muradı olacak. İstanbul’un Muradı geliyor” ifadelerini kullandı.

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