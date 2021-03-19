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Tuzla'da kan donduran olay! Folyoyla sarılan çuval içerisinde erkek cesedi bulundu

19.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da, folyoyla sarılan ve bantlanan bir çuvalda erkek cesedi bulundu. Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki dört katlı binanın bodrum katındaki daireye eşyalarını almak için geldiğini iddia eden kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Kadın, içeride kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35-40 yaşlarındaki bir erkek cesedi olduğu belirlendi.

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Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu arada kapıyı açtıran kadın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA

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