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  4. Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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