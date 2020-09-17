Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından ’silahla tehdit’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.