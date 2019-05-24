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Tuzla'da sahur vakti korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 05:09 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - TUZLA'da 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daire sahur vaktinde yangın çıktı.

Tuzla'da sahur vakti korkutan yangın

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - TUZLA'da 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daire sahur vaktinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye erlerince kurtarıldı. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, İstasyon Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan 5 katlı sitede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Dördüncü kattaki dairenin mutfağında sahur vaktinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, siteyi de yoğun duman kapladı. Binada sakinleri içeride mahsur kalırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri yangın çıktığı daireye girerek tazyikli su ile müdahale etti. Bu sırada bazı itfaiye erleri de binada mahsur kalanları merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen 4 bina sakinine de sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada birçok kişi de yangın söndürme çalışmalarını izledi.
İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü, ardından soğutma çalışma yapıldı. Dairede yaşayan ailenin, sahur hazırlığı sırasında mutfakta yangın çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
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Tuzla'da sahur vakti korkutan yangınTuzla'da sahur vakti korkutan yangınTuzla'da sahur vakti korkutan yangın

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