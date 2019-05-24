Tuzla’da yangın: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Tuzla’da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Saraç Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, merdiven ile üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının başladığı dairede ve üst katlarda mahsur kalan 2’si kadın 4 kişi dumandan etkilenerek hafif şekilde yaralandı.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, sahura kalkıldığı saatlerde mutfakta başladığı iddia edilen yangın ile ilgili polis soruşturma başlattı.

