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TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ-2// Ek görüntüyle 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 07:36 | Son Güncelleme

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)
Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Çalışmalardan görüntü
-Meraklı vatandaşların görüntüsü
-Röp.
-Detaylar
-Bazı cihazlarla ölçüm yapılması-ek
-Çalışmalardan detay-ek

26.02.2019 - 06.39 Haber Kodu : 190226017

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