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Tuzun kullanım alanları saymakla bitmiyor! Favori temizlik malzemeniz olacak

18.05.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuz, mutfakların vazgeçilmez demirbaşı baharatı olarak görülüyor. Yemeğin lezzetine lezzet katan tuzların fazla kullanımı sağlığı riske atsa da az kullanımının zararlı olduğu belirtiliyor. Tuzun faydaları sadece sağlıkla sınırlı kalmayarak hayatın birçok alanını kolaylaştırıyor. Tuzun farklı kullanım alanlarını öğrenenler şaşırıyor.

Tuzun kullanım alanları saymakla bitmiyor! Favori temizlik malzemeniz olacak

Mutfakta kullandığımız birçok gıda dışarıdan yüksek fiyatlara alınan kimyasal temizlik malzemelerinden çok daha etkili sonuçlar çıkarıyor. Tuz da evde istenmeyen durumlara yol açan birçok problemi kolayca çözüyor. Tuz tıpkı karbonat ve sirke gibi doğal temizlik malzemeleri arasında yer alıyor. Tuzun hafif aşındırıcı özelliği onu yapışkan lekeleri ve dökülmeleri temizlemek için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Aynı zamanda emici özelliği sayesinde lekeleri çıkarmada harikalar yaratıyor.

TUZUN KULLANIM ALANLARI

LEKELERİ ÇIKARTIR

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Ev yapımı leke çıkarıcı bir temizlik solüsyonu oluşturmak için limonlara veya limon suyuna ihtiyacı olacaktır. Bir macun oluşturmak için sadece tuz ve limon suyunu karıştırın. Lekeye uygulayın ve her zamanki gibi yıkamadan önce 30 dakika bekletin.

KAHVE MAKİNELERİNİ TEMİZLER

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Kahve makinesinin su haznesine tuz ve buz karışımı ekleyin. Ardından, makineyi normal şekilde çalıştırın. Normal şekilde kullanmadan önce iyice durulayın.

YAĞ LEKELERİNİ ÇÖZER

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Uzmanlar, buzdolaplarını, fırınları veya set üstü ocakları temizlemek için tuz ve sirkeyi karıştırarak bir macun oluşturmayı önerdiler.

TIKALI GİDERLERİ AÇAR

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Bunun için ev sahiplerinin tuz kadar sıcak suya da ihtiyacı vardır. "Birikmeyi gidermek ve tıkanmaları önlemek" için hem tuzu hem de sıcak suyu gidere dökün.

KESME TAHTALARINI TEMİZLER

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Uzmanlar, "Kesme tahtanıza tuz sürün ve ardından dezenfeksiyona ve koku gidermeye yardımcı olması için sıcak suyla durulayın" dedi.

PAS LEKELERİNİ ÇIKARIR

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Bir macun oluşturmak için tuz ve limon suyunu karıştırın, pas lekesine uygulayın ve ovup durulamadan önce birkaç saat bekletin.

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