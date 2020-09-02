TV’nizi bu yöntem ile akıllı hale getirebilirsiniz!

Akıllı TV anlamına da gelen Smart TV, tıpkı akıllı telefonda olduğu gibi internete bağlanıp, uygulamalara erişebilen, Netflix, Facebook, Youtube gibi uygulamalara bağlanabilen bir televizyon çeşididir. Smart TV sayesinde istediğimiz filmleri internetten izleyebildiğimiz gibi, dev ekranda Facebook keyfini de yaşayabiliriz. Yine buna ilave olarak web tarayıcısı kullanarak web de araştırma yapmamıza da imkan tanımaktadır. Her Televizyon Modelinde Smart Özelliği Bulunur mu?

Yeni model televizyonların hemen hepsinde bu özellik bulunmakla birlikte, bütçe olarak daha kısıtlı olanların bu özelliği olmayan televizyonları tercih ettiği de bir gerçektir. Dolayısıyla Smart TV yanında Smart özelliği olmayan televizyonlarında üretimine devam edilmektedir.

TV'NİZİ AKILLI HALE GETİRMEK İÇİN BAZI UNSURLARA İHTİYACINIZ VAR

Smart özelliği olmayan televizyona bu özelliği tanımlayabilmemiz için gerekli olan şeylerden biri HDMI kablosu ve televizyon arkasında yer alacak bir HDMI girişi. Yine marka ismi vermeyerek genel ismi Akıllı Televizyon Kutusu olarak adlandırılan farklı modellerde ve farklı fiyatlarda satılan cihaz gerekli olanlardan bir diğeridir. Bu cihaz sayesinde televizyonumuz internete bağlanmakta, her türlü programı indirmektedir.