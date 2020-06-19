Twitter Android uygulamasıyla mesajlaşmaya odaklanacak

WhatsApp’ın, Telegram’ın, Facebook Messenger’ın ve Google/Apple mesajlaşma uygulamalarının galaksiyi fethetmelerinden sonra aklı başına gelen Jack Dorsey nihayet Twitter üzerinden mesajlaşmaya mı odaklanıyor?

Bu sorunun cevabını yakında göreceğiz zira Twitter artık mobil telefon üzerinden, özel mesajlara çok daha kolay ulaşılan bir uygulama olacak.

CEVAP VERMEK KOLAYLAŞACAK

Twitter’ın Google ile işbirliği yapması sayesinde, Android 11 kullanıcıları artık Twitter’a gelen DM’ler uyarı olarak telefonda belirecek ve daha kolay cevaplanabilecek. Android 11’in Conversation API’si sayesinde, 3. parti uygulama geliştiriciler de, Twitter için geliştirecekleri uygulamalarda DM özelliğini daha esnek kullanabilecekler. Tabi Twitter Android uygulamasında güvenlik gerekçesiyle buna izin vermeyebilir.

Öte yandan Facebook da Android 11’in Conversiton API’sine uyum sağlayacak yeni güncellemeler hazırladığını duyurdu.

Messenger şu anda bir kontaktan mesaj gelmesi halinde, kullanıcının profil fotoğrafını telefon ekranında yüzer pozisyona taşıyor. Kullanıcı, bu profil fotoğrafını ekranın istediği yerine taşıyabiliyor veya ekrandan atabiliyor. Facebook’un daha esnek, daha kullanışlı, daha pratik çözümler üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

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