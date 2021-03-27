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Twitter Bekir Göçer dolandırıcılık olayı denir?

27.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekir Göçer ismi Twitter'da dolandırıcı başlığıyla Türkiye'nin gündemine girdi. Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'da Bekir Göçer isimli bir şahısa binlerce kişi tarafından tepki gösteriliyor. Sosyal medya üzerinden Bekir Göçer kimdir, Twitter'da neden TT oldu? sorusu merak konusu oldu.

Twitter Bekir Göçer dolandırıcılık olayı denir?

Sosyal paylaşım platformu Twitter'da bugün binlerce kişi Bekir Göçer etiketiyle paylaşımda bulundu. Olayın ne olduğunu tam kavrayamayan kesim ise Bekir Göçer olayı nedir? Bekir Göçer kimdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

TWITTER BEKİR GÖÇER OLAYI NEDİR?

2001 doğumlu ve Gaziantep'li olduğu öğrenilen Bekir Göçer'in adının dolandırıcılığa karıştırğı konu, sosyal medyada mavi tikli hesaplar sattığı iddiası. İddialara göre Bekir Göçer'den mavi tikli hesap alan kişinin hesabı çalındı ve Bekir Göçer olduğu söylenen bir şahıs konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili @hellfida kullanıcı ismiyle Twitter'da yer alan bir kullanıcı, ‘Hırsızlık, yağma ve uyuşturucudan kaynaklı birçok suçu olan 2001 doğumlu Bekir Göçer an itibariyle tüm birimlere şikayet edilmiştir bu saatten sonra konu yargıda herkese teşekkürler. Gaziantep'de yaşayan 0(552)…. telefon numarasını kullanan Bekir Göçer isimli genç dolandırıcıdır. Sizler de mağdur olmayın diye tüm bilgilerini paylaşıyorum. Olay tarafımdan emniyet birimlerine bildirilmiştir. Tüm Türkiye bilsin sert kayaya çarptınız. Gasp, hırsızlık ve uyuşturucudan dosyaları bulunan 12.01.2001 doğumlu Bekir Göçer insanları dolandırarak kazandığı ve nereden geldiğini açıklayamadığı paraya ve vergisini ödemediği Denizbank hesabına inceleme başlatılmıştır.' açıklamasında bulundu.

BEKİR GÖÇER YALANLADI

Bekir Göçer isimli şahıs, bir açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaların doğru olmadığını söyledi. Olay sonrasında 2001 doğumlu genç Twitter hesabını kapattı.

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