Twitter Bitcoin saldırısı çözüldü

Anlaşmanın bir parçası olarak, Clark bir çocuk tesisinde üç yıl hapis cezası çekmeyi kabul etti. The New York Times ve Tampa Bay Times’a göre, Florida yasalarına göre “genç suçlu” olarak sınıflandırıldı. Böylece bir yetişkin olarak alacağı minimum 10 yıllık cezadan kurtulmuş oldu. Clark, çok sayıda yüksek profilli hesabı ele geçiren Twitter saldırısından birkaç hafta sonra, daha 17 yaşındayken diğer iki kişiyle birlikte Temmuz 2020’de tutuklandı. Geçen yıl 15 Temmuz’da, Başkan Barack Obama, Başkan Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Uber, Apple, Kanye West ve Jeff Bezos gibi ünlü belirli bir cüzdana gönderilen herhangi bir Bitcoin’i ikiye katlayacağını duyurmuştu. O sırada hacker'lar 117.000 dolar Bitcoin almayı başardılar.

TWİTTER SALDIRISINI BÖYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Twitter, güvenlik ihlalini araştırdıktan sonra, faillerin bilgisayar korsancılığı yoluyla ele geçirilen hesaplara girdiğini duyurdu. Söz konusu failler Twitter çalışanlarını, hesapların kontrolünü ele geçirmek için kullandıkları bazı araçlarla hedeflemişlerdi. Bu araçlar onlara sadece hesap ayrıntılarını ve şifreleri değiştirme gücü vermedi, aynı zamanda hesap sahiplerinin DM’lerine erişim sağladı. NYT, Clark ve yandaşlarının, daha sonra OGUsers forumunda binlerce kişiye sattıkları @dark gibi, tek kelimelik veya sıra dışı kullanıcı adlarına sahip hesapları devralmak için Twitter’ın dahili sistemine erişimini kullandığını bildirdi. Böylece hacker'lar taktiklerini yarı yolda değiştirdiler ve bunun yerine Bitcoin dolandırıcılığını yaptılar.