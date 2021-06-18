Twitter Blue: Sosyal medya devinin yeni ve ücretli abonelik hizmeti

BBC'nin edindiği bilgiye göre abonelik hizmetinin sunduğu ek özelliklerin pilot uygulaması yakında başlayacak ancak uygulamanın hangi ülkelerde ilk olarak kullanılacağı henüz net değil.

Twitter Blue listelenmiş olmasına karşın, henüz aktif kullanıma sunulmadı.

Twitter, bazı internet sitelerinde yer alan, kullanıcılara tweetleri "geri alma" özelliği verileceği iddialarını da doğrulamadı.

BBC'ye yapılan açıklamada ise daha önce duyurulan gelir kaynaklarını çeşitlendirme planlarına dikkat çekildi, "gelir devamlılığının" şirketin başlıca hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.

Twitter, abonelik hizmetiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Twitter, Apple App Store ve Google Play gibi uygulama platformlarında bir ücretli abonelik hizmeti başlattı. Bu, sosyal medya devinin yakında pilot uygulamaya geçeceğinin işareti olarak görülüyor.

Uygulamanın ilk paralı kullanıcısı olduğunu iddia eden teknoloji yazarı Jane Manchun, özellikler arasında "tweeti geri al" özelliğinin ve tweet zincirlerini okumayı daha kolay kılan "okuyucu modunun" da bulunduğunu yazdı. Twitter bu bilgileri doğrulamadı.

Twitter gelecekte gelir kaynaklarını reklam dışındaki yöntemlerle çeşitlendirmek istiyor.

Şirketin planları arasında, abonelik hizmetleri ile bireyler ve işletmelere platformdaki farklı özelliklere erişim sunmak da bulunuyor.

