TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 13 Ekim 2023 Twitter(X) çöktü mü, neden girilmiyor? Açıklama bekleniyor

Twitter (X) ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de milyonlarca kullanıcı olan ve yeni adı X olan Twitter'a bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar paylaşım yapamıyor, ana sayfa akışı yenilenmiyor. Konuya dair açıklama bekleniyor. İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtı...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

Twitter'ın çökmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son 24 saat raporuna bakıldığında X kullanıcılarının saat 16:00 itibari ile hata bildirimlerini arttırdığını ve daha geniş bir kitlenin sorundan etkilendiği dikkat çekiyor.

TWITTER ERİŞİM SORUNU

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu: