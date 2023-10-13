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TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 13 Ekim 2023 Twitter(X) çöktü mü, neden girilmiyor? Açıklama bekleniyor

13.10.2023 18:11 | Son Güncelleme:
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Twitter çöktü mü ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bazı kullanıcılar yeni adı X olan platforma girişte sorun yaşıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter (X)'da sadece Türkiye'de mi yoksa genel bir sorun mu olduğu merak edildi. Konuya dair açıklama için Gözler Elon Musk'a çevrildi. peki, Twitter çöktü mü? 13 Ekim 2023 Twitter(X) çöktü mü, neden girilmiyor?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA: 13 Ekim 2023 Twitter(X) çöktü mü, neden girilmiyor? Açıklama bekleniyor

Twitter (X) ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de milyonlarca kullanıcı olan ve yeni adı X olan Twitter'a bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar paylaşım yapamıyor, ana sayfa akışı yenilenmiyor. Konuya dair açıklama bekleniyor. İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtı...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

Twitter'ın çökmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son 24 saat raporuna bakıldığında X kullanıcılarının saat 16:00 itibari ile hata bildirimlerini arttırdığını ve daha geniş bir kitlenin sorundan etkilendiği dikkat çekiyor.

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TWITTER ERİŞİM SORUNU

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

  • Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
  • Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
  • Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

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