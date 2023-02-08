Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor, Twitter'da erişim sorunu mu var? Kullanıcılardan raporlar geliyor

Twitter çöktü mü? sorusunun yanıtı aranıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'da bazı kullanıcıların yaşadığı sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamadıklarını iddia ediyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından ise "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı ve ve Twitter'da bir problem olup olmadığı araştırılıyor. İşte detaylar...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? TWITTER'DA ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Yaşanan arızaları ve kesintileri bildiren internet sitesi Downdetector'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu problemlerin neden kaynaklandığı şimdilik bilinmiyor. Fakat kısa zamanda sorunun çözülmesi bekleniyor.

