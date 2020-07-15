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Twitter’da gündem olan #susmaşırnak olayı nedir? İşte haberin ayrıntıları!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 18:17 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan uzman çavuş, küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından yakalandı. Şırnak Barosu, olayı takip ettiğini duyurdu. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Twitter’da gündem olan #susmaşırnak olayı nedir sorusunu soran vatandaşlar için detaylar haberimizde.

Twitter’da gündem olan #susmaşırnak olayı nedir? İşte haberin ayrıntıları!

Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan uzman çavuş, küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından yakalandı. Şırnak Barosu, olayı takip ettiğini duyurdu. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Twitter’da gündem olan #susmaşırnak olayı nedir sorusunu soran vatandaşlar için detaylar haberimizde.

Twitter’da gündem olan #susmaşırnak olayı nedir?

ŞIRNAK BAROSU'NDAN AÇIKLAMA: OLAYI TAKİP EDİYORUZ

Şırnak Barosu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarf edilmiştir. Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır. Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

HDP MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaşan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, şunları söyledi: Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir Yargı derhal gereğini yapmalıdır Olayın peşini asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE İLK SIRADA

Cinsel istismar girişimi öğlen saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Sosyal medyada da binlerce kullanıcı #susmaşırnak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla olaya dair tepkilerini gösterdi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şırnak Valiliği, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilen bir kamu görevlisinin gözaltına alındığını, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, Yeni Mahallede vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir kişinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

"Olay yerinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatıldı. Şahıs gözaltına alınmış, adli ve idari soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

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