Twitter'da tweet gizleme nasıl yapılır? Twitter'dan stalk yapanları üzecek özellik!

Twitter'da pek çok özellik bulunurken, tweet gizleme gibi bir seçeneğin bulunmaması kullanıcıları çok kez rahatsız ediyordu. Instagram, konuyla ilgili daha önce çalışmalar yapmış ve 'Yakın Arkadaşlar' özelliği ile story'leri yalnızca belirli kişilerin izleyebilmesine olanak vermişti.

TWITTER'A 'YAKIN ARKADAŞLAR' SEÇENEĞİ GELİYOR!

Şimdi ise yeni özellikleri test aşamasındayken yakalamasıyla tanınan Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre Twitter da bu özelliği bünyesine katmak için çalışmalar yapıyor. Ünlü sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı özellik kullanıma girdiğinde, kullanıcılar yalnızca kendi seçtikleri belirli bir grup insanın tweetlerini görebilmesini sağlayabilecek.

INSTAGRAM'IN BENZERİ OLACAK

Instagram kullanıcıları bir hikaye paylaşımı yapacakları zaman, dilerlerse yalnızca kendi belirledikleri bir grup insanın ya da yakın arkadaşların bunu görmesini sağlayabiliyor. Twitter ise geçtiğimiz Temmuz ayında, buna oldukça benzeyen ve o zamanlar 'Güvenilir Arkadaşlar' olarak adlandırdığı bir özellik üzerinde çalışmaya başlamıştı.

'FLOCK' ÖZELLİĞİ İLE TWEET GİZLENEBİLECEK!

Şimdi ortaya çıkan sızıntılara göre şirket bu işin peşini bırakmadı ve çalışmaları sürdürdü. Ancak isimlendirmenin Güvenilir Arkadaşlar yerine Yakın Arkadaşlar olarak şekillendiğini söyleniyor. Aynı zamanda bu yakın arkadaş gurubu kısaca 'Flock', yani 'Sürü' olarak adlandırılacak. Kullanıcılar 'Flock' kısmına yani sürülerine 150 kişiye kadar ekleme yapabilecek.

Instagram’da eğer birisi sizi 'Yakın Arkadaşlar' grubuna eklediyse, bu en basit şekliyle yapılan paylaşımın altındaki yeşil renkli etiketten anlaşılabilmekte. Twitter’da da 'Sürü' olarak adlandırılan özellik sayesinde, gönderilen tweetlerin altında “Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz” şeklinde bir yazı çıkacağı söylenmekte.

Yine tıpkı Instagram’da olduğu gibi, dilediğiniz zaman kişileri değiştirip bu listede düzenleme yapabileceksiniz. Ayrıca tweet atarken aynı hikaye paylaşımında olduğu gibi, herkese açık veya yalnızca Yakın Arkadaşlar seçeneklerinden istediğinizi seçebileceksiniz.

