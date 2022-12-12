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Twitter'da ücretli 'mavi tik' dönemi yeniden başlıyor: 'Mavi tik'in Türkiye fiyatı ne kadar, fiyatı değişti mi? İşte iddialar...

12.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter, ücretli "mavi tik" satışını bugün yeniden başlatıyor. Mavi tikli Twitter Blue'ya abone olmak isteyen web kullanıcılarından 8 dolar, Apple iOS kullanıcılarından ise 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacak. Peki 'mavi tik'in Türkiye fiyatı ne kadar? iOS kullanıcıları için fiyatın yükselmesiyle birlikte Türkiye fiyatları da değişti mi? İşte çıkan bazı iddialar...

Twitter'da ücretli 'mavi tik' dönemi yeniden başlıyor: 'Mavi tik'in Türkiye fiyatı ne kadar, fiyatı değişti mi? İşte iddialar...

Ücretli mavi tik için yeni dönem başlıyor. Sosyal medya platformu Twitter, ücretli "mavi tik" statüsünü bugün yeniden başlatıyor. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirket "mavi onay rozeti" statüsünü bugünden itibaren abonelerin hizmetine yeniden sunacak.

'MAVİ TİK'İN FİYATI

Bu statü için web kullanıcılarından 8 dolar, Apple IOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar "mavi tik" işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak.

Twitter ayrıca gelecek günlerde, "resmi" onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu.

Şirket, kasım ayında, kimlik hırsızlığı ihtimali nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıklamıştı.

MAVİ 'TİK'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? TÜRKİYE FİYATI DEĞİŞTİ Mİ? İŞTE İDDİALAR

'Mavi tik'in fiyatı iOS kullanıcıları için artmasıyla birlikte, Türkiye fiyatı da merak konusu olmaya başladı. Daha önce Twitter uygulamasının App Store'daki sayfasına gidildiğinde ve aşağıya kaydırıp "Uygulama İçi Satın Alımlar" kısmı tıklandığında, Twitter Blue aboneliği için aylık 109,99 TL'lik bir fiyat verildiği görülmüştü.

Twitter iç

Bu detaya dayanarak da Twitter'ın Türkiye için hazırladığı mavi tik ücretinin belli olmuş olabileceği iddia edilmişti.

Daha sonra 'Mavi tik'in Türkiye macerası: Ülkemizde nasıl oluyor da şimdiden satın alabiliyorlar? Açıklıyoruz..." başlıklı haberimizde bazı yollarla Twitter Blue'ya abone olanlardan aylık 97,99 TL'lik bir ücret kesildiğine dair bir ekran görüntüsü görmüştük.

İşte o ekran görüntüsü:

Twitter Blue1

Ancak bu yöntemde başka ülkelere bağlanıldığı için nihai Türkiye fiyatının böyle olup olmayacağının yine belli olmadığından söz etmiştik.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK!

Mavi tik satışlarının bugün tekrar başlıyor oluşuyla, yine Twitter uygulamasının App Store'daki sayfasında yer alan "Uygulama İçi Satın Alımlar" kısmına tıkladık. Bu kez, bu bölümde yapılan bir değişiklik gözümüze çarptı.

Yukarıda da paylaştığımız gibi, bu bölümde daha önce Twitter Blue için tek bir seçenek vardı ve onun için de 109,99 TL'lik bir fiyat yazıyordu.

Twitter iç

Ancak bu bölümde artık "Twitter Blue (1 ay) 249,99 TL" ve "Twitter Blue (Obsolete) (1 ay) 109,99 TL" seçeneklerinin yer aldığı görülüyor.

Twitter4

Yine burada yapılan bilgilendirmeye dayanarak, bugün yeniden başlatılacak Twitter Blue'nun fiyatının iOS üzerinden aylık 249,99 TL olarak ücretlendirileceği, Android ve internet için fiyatının ise 109,99 TL olacağı iddia ediliyor.

Ancak 109,99 TL'lik "Twitter Blue (Obsolete)" seçeneğinin, Android ve internet üzerinden yapılacak Twitter Blue aboneliğinin ücretlendirmesini değil, mavi tik olmayan eski Blue aboneliğinin ücretlendirmesini gösteriyor olabileceği de öne sürülüyor.

ABD App Store mağazasından aldığımız aşağıdaki ekran görüntüsünde ise aynı isimli "Twitter Blue (Obsolete)" seçeneğinin ABD'li kullanıcılara aylık 4.99 dolara mal olacağı yazıyor.

Twitter blue2

Ancak mavi tikli Blue aboneliğinin fiyatının iOS için 11 dolar olacağı açıklandı. (Yukarıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz gibi ABD App Store'unda da 11 dolarlık bir seçenek mevcut.)

Biraz kafanız karışmış olabilir. Ancak kısaca söylemek gerekirse, 'mavi tik'in nihai Türkiye fiyatıyla ilgili gelebilecek resmi açıklamaları beklemek en iyi seçenek olacak gibi görünüyor.


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