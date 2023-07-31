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Twitter'daki değişiklikler Demet Akalın'ı çileden çıkardı! Elon Musk'a tepki gösterdi

31.07.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Demet Akalın, teknoloji dünyasının önde gelen ismi Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği yeniliklere çok sinirlendi. Akalın, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirerek, Musk'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Teknoloji dünyasının milyarderi, son dönemde aldığı çığır açan kararlarla adından söz ettiriyor. Twitter'ın sahibi, sosyal medya platformunun yeniden markalaşmaya gittiğini ve artık 'X' adı altında faaliyet göstereceğini açıklamıştı ve Twitter'ın logosunu bile değiştirmişti.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da kuş görselinin 'X' ile değiştirilmesine ve yapılan bazı değişikliklere tepki gösteren ünlü popçu Demet Akalın, Elon Musk'a ve Twitter'ın eski sahibine beddua etti.

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"ALLAH BELANI VERSİN"

İlginç çıkışları ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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Sosyal medyada, Akalın'ın gönderisinin altına; 'Abla sen satın alsana', 'Nolur kurtar bizi', 'Niye gerildin be ablam', 'Konuş be' gibi yorumlar yapıldı.

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