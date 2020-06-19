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Twitter'dan Trump'ın paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 07:08 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ırkçılıkla ilgili "yalan haberler" konusunda paylaştığı videoya, "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi.

Twitter'dan Trump'ın paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi

Trump, ülkede son günlerde gündemde olan ırkçılık konusunda basının yaklaşımını eleştirmek için bir video paylaştı.

Paylaşımın yaklaşık 2 saat ardından Twitter'ın paylaşıma, "manipüle edilmiş medya" etiketi eklediği görüldü.

Konuya ilişkin Trump cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

VİDEODA NE VARDI?

Trump, Eylül 2019'da çekilen ve internette o dönem gündem olan New York'ta beyaz ve siyah iki çocuğun yol ortasında koşarak birbirine sarıldığı anların görüldüğü videoyu kullandı.

Videonun ilk kısmında beyaz çocuğun siyahi çocuğun peşinden koştuğu anların "Trump'a oy veren ırkçı, siyahiyi kovalıyor" alt yazısıyla paylaşıldığı, daha sonra ise "gerçekte olan" başlığıyla görüntünün orijinaline yer verildiği görülüyor.

Videonun sonunda ise "Sorun Amerika'nın değil. Sorun yalancı basının." mesajı veriliyor.

TRUMP-TWITTER SAVAŞI VE SOSYAL MEDYA KARARNAMESİ

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımların altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, 26 Mart'ta Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Trump, bunun üzerine Twitter'ı "2020 seçimlerine müdahale" ile suçlamış, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.

Twitter, Trump'ın 28 Mayıs'ta, siyahi George Floyd'un öldürülmesine karşı düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı "Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir." paylaşımına da "şiddeti yüceltme" etiketi eklemiş, Beyaz Saray'ın paylaşımında da aynı etiketi kullanmıştı.

(AA)

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