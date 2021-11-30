HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Twitter kurucusu Jack Dorsey'in bir günü: 5'te buz banyosu, günde tek öğün yemek

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in bir günü: 5'te buz banyosu, günde tek öğün yemek

30.11.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için sabahları çok erken saatte buz banyosu yaptığını, günde sadece bir kez yemek yediğini, bir saat meditasyon yaptığını ve haftasonları oruç tuttuğunu söyledi. Dorsey 2019 yılında, günlük rutinini sağlıklı yaşam üzerine program yapan bir podcast kanalına anlatmıştı.

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in bir günü: 5'te buz banyosu, günde tek öğün yemek

**Bu haber ilk kez 11 Nisan 2019'da yayınlanmıştır. Dorsey 30 Kasım 2021 tarihinde Twitter CEO'luğundan istifa ettiğini açıkladı.*

Sabah 5'te buz banyosu, işe 8 km yürüyerek gitmek, günde tek öğün yemek...

Bunlar Twitter'ın kurucusu, milyarder Jack Dorsey'in günlük rutinleri.

Sağlıklı yaşam üzerine program yapan bir podcast kanalına konuk olan Dorsey, sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri ve bir gününü anlattı.

Güne çok soğuk suyla dolu banyoya girerek başladığını belirten Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" diyor.

Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. Akşamları da bir saatini meditasyona ayıran 42 yaşındaki milyarder 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor.

Sabahları kahvaltı etmiyor ve 8 km mesafedeki ofisine yürüyerek gidiyor.

Yürümenin ona düşünme ve podcast dinleme şansı verdiğini söyleyen Dorsey "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" diyor.

Dorsey gün içinde ise hiç yemek yemiyor. İlk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arası yiyor. Menüde balık, tavuk ya da et ile yanında roka salatası, ıspanak ya da brüksel lahanası var. Ardından tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yiyor, yanında kırmızı şarap içiyor.

Cuma akşamı ise yemek yemiyor ve Pazar akşamına kadar "oruç tutuyor". Nedeni mi? Çünkü ona göre "Günlerimiz çok yemek odaklı geçiyor".

Dorsey haftasonu yemek yemeyi ilk bıraktığında garip hissettiğini ama sonra alıştığını anlattı: "İlk yaptığımda, sanırım 3. günüydü, halüsinasyon görüyormuş gibi hissettim. Garip bir histi. Ama sonraki yapışlarımda günlerimizin ne kadar yemek odaklı geçtiğini fark ettim. Ne kadar uzun oruç tutarsam zaman o kadar yavaşlıyor".

Dorsey'e göre oruç tutmak ve meditasyon, onun yönettiği Twitter ve Square şirketlerine daha iyi odaklanabilmesini sağlıyor.

Twitter'ın CEO'sunun bir başka "rahatlama" yöntemi de 15 dakika yaklaşık 104 dereceye ayarlı saunada kalıp, ardından 3 dakika 2 derece suyla dolu banyoya girmek.

Dorsey'in çalışma masasında kızılötesi bir lamba da bulunuyor. Kızılötesi ışınların stresi ve acıyı azalttığı, kişiyi daha iyi hissettirdiği iddia ediliyor.

Times gazetesi, Silikon Vadisi'ndeki birçok girişimcinin teknolojiden uzak kalmak ve sağlığını korumak için farklı yöntemler izlediğini ama Dorsey'in bunu bir adım öteye taşımış olduğu yorumunu yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılarİki gündür haber alınamıyordu! Kapıyı açınca korkunç görüntüyle karşılaştılar
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
Kronik hale dönüşmesine izin vermeyinKronik hale dönüşmesine izin vermeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

40 ay sürecek restorasyon başladı: Yunanistan'dan bile görülecek

9 yaş küçük sevgiliden sonra yeni aşkıyla!

9 yaş küçük sevgiliden sonra yeni aşkıyla!

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.