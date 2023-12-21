Twitter (X) çöktü mü? X'te neden akış yenilenmiyor, X'te sorun mu var? Kullanıcı raporları geliyor

Twitter (X) ile ilgili son durum ve Twitter (X) çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çünkü dünya çapında çok sayıda kullanıcının, sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşandığına dair raporlar gönderdiği söyleniyor. Peki X çöktü mü, X'te nasıl bir sorun yaşanıyor? 21 Aralık 2023 X'e ne oldu?

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar paylaşımları görüntüleyemiyor, akış yenilenmiyor. Ana sayfaya erişim sağlamak isteyen kullanıcıların karşılarına ise "X'e hoş geldin" yazılı bir ekran çıktığı bildiriliyor.

Techcrunch'ın aktardığına göre ise kullanıcılar hala X Spaces'a katılabiliyor ve bildirimleri okuyabiliyor, ancak tweetler akışlarında yer almıyor veya bir kullanıcının profili açıldığında görünmüyorlar.

TWITTER (X) NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter (X) tarafından söz konusu problemin neden yaşandığına bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.





