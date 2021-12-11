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Twitter yüksek profilli kullanıcıları koruyacak

11.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son raporlara göre Twitter’ın potansiyel trol saldırılarından kurtulmanıza yardım etmeye hazır bir sistemi geliştirdi.

Twitter yüksek profilli kullanıcıları koruyacak

Twitter, potansiyel olarak diğer kullanıcılar tarafından saldırıya uğrayabilecek binlerce hesabın dahili bir listesi olan Project Guardian’ı geliştiriyor. Bu listede olmak, Twitter’ın denetleme sistemlerinde bu kullanıcılarla ilgili şikayetleri hızlı bir şekilde takip edecek. Ancak yüksek profilli kullanıcılar için de bir sınır olacak. Facebook’un ünlülerin ve politikacıların platformun kurallarını çiğnemesine izin verdiği için eleştirilen VIP’lere yönelik muamelesinin aksine, Twitter’ın sistemi kullanıcılara mutlaka daha fazla ayrıcalık tanımayacak.

Koruma altına giren profiller arasında bazı tanınmış sporcular, medya şahsiyetleri ve politikacılar olacak. Ancak Twitter’ın site bütünlüğü başkanı Yoel Roth, Bloomberg’e listenin ünlü kullanıcıları içermediğini söylüyor. Bahsettiğimiz gibi, sistem viral hale gelen normal insanları korumaya da yardımcı olacak.

İdeal bir dünyada, Twitter her kullanıcıya aynı miktarda güvenlik desteği vermeli. Ancak Bloomberg’in belirttiği gibi, şirket şu anda bunu yönetmek için çok fazla denetleme talebi alıyor. Belki de bu, kullanıcı güvenliğinin kullanıcı büyümesiyle orantılı olarak ölçeklendirilmesi gerektiğine dair bir argümandır. Project Guardian bazı kullanıcıları korumaya yardımcı olurken, aynı zamanda Twitter’ın kendi imajına da zarar verebilecek tacizi bastırması için akıllı bir yol.

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