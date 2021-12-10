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Twitter, zararlı tweetler için raporlama sürecini değiştiriyor

10.12.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, platformunda zararlı davranışları işaretlemeyi kolaylaştırmayı amaçlayan büyük bir revizyon sürecine giriyor.

Twitter, zararlı tweetler için raporlama sürecini değiştiriyor

Değişiklikle birlikte şirket, kullanıcıların tweet’leri işaretlemesine izin verme şeklini değiştiriyor ve raporlara dahil edilebilecek kriterleri önemli ölçüde genişletiyor. Bir blog gönderisinde Twitter, “önce insan” yaklaşımını benimsemek için süreci yenilediğini duyurdu. Şirket raporlama sürecinde kullanıcılara karmaşık politikalarından hangisinin ihlal edilmiş olabileceğini anlamalarını beklemek yerine direkt olarak problemin “ne olduğunu” sorarak başlayacak. Bu, kullanıcıların bir dizi menüde gezinmesini ve söz konusu tweet tarafından ihlal edilen belirli kuralları belirlemesini gerektiren mevcut süreçte değişiklik sağlayacak.

Bunun yerine, yeni raporlama akışı, kullanıcıların kimin hedeflendiğini belirtmesine ve ardından bunun nasıl olduğunu açıklamalarına olanak tanıyacak. Örneğin, insan gruplarını hedef alan nefret söylemi dahil, nefret söylemini bildirmenin çok daha ayrıntılı yollarını içerecek. Ardından, kullanıcılar olayı tanımladıktan sonra Twitter, hangi kurallarının uygulanabileceğini önerecek.

TWITTER'A GÖRE DAHA BASİT BİR SÜREÇ

Şirket, bu sürecin hem kullanıcılar için daha basit olduğunu hem de şirketin politikalarını ve sürecini daha da geliştirmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Şirket, “İnsanların belirli bir içeriği nasıl deneyimledikleri hakkında ne kadar çok ilk elden bilgi toplayabilirlerse, konuyu ele alma konusunda Twitter o kadar hızlı olabilir” diye belirtti.

Yenilenen kurallar sayesinde zararlı Tweetler teknik olarak herhangi bir kuralı ihlal etmese bile, Twitter’a insanların platformdaki deneyimlerini iyileştirmek için kullanabilecekleri değerli girdiler sağlayacak.

Twitter şu anda ABD’deki “küçük bir kullanıcı grubu” ile yeni raporlama akışını test ediyor ve 2022’de daha fazla kişiye genişletmeyi planlıyor.

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