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TYB Genel Başkanı Arıcan: "Kudüs asla İsrail'in başkenti olamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

"Sözde barış planı ne yazık ki İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik bir adımdan öteye gidememiştir"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Kutsal mekanları seçim kazanma aracı olarak gören Trump'ın sinsi, yanlı, taraflı, uluslararası hukuku hiçe sayan Orta Doğu barış planını şiddetle kınıyor ve böyle bir kararı asla kabul etmiyoruz. Kudüs asla İsrail'in başkenti olamaz." ifadesini kullandı.

Arıcan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilan ettiği sözde barış planını değerlendirdi.

ABD'nin, Orta Doğu'daki çatışma ve savaşlar ile kan ve gözyaşının dinmesi için bölgeyi acilen terk etmesi gerektiğini vurgulayan Arıcan, politikalarını İsrail merkezli oluşturan Trump'ın, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ve açıklamalarının "son derece tehlikeli ve endişe verici bir hal aldığını" belirtti.

Trump'ın bu kararla Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını da tamamen kaybettiğini ifade eden Arıcan, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve 'yüzyılın anlaşması' olduğunu iddia ettiği sözde barış planı ne yazık ki İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik bir adımdan öteye gidememiştir.

Kutsal mekanları seçim kazanma aracı olarak gören Trump'ın sinsi, yanlı, taraflı ve uluslararası hukuku hiçe sayan Orta Doğu barış planını şiddetle kınıyor ve böyle bir kararı asla kabul etmiyoruz. Kudüs asla İsrail'in başkenti olamaz.

Tarih, kültür ve inancımızın merkezi Kudüs'te adaletli, hakkaniyetli ve barışçı çözüm bulunana kadar kardeş ve mazlum Filistin halkının daima yanında olacağız."

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Kudüs Musa Kazım Arıcan sözde Orta Doğu barış planı Türkiye Yazarlar Birliği

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