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UAD'den Birleşik Krallık'a "Chagos Takımadaları'ndan çekil" tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

UAD'den Birleşik Krallık'a "Chagos Takımadaları'ndan çekil" tavsiyesi

LAHEY (AA) - Uluslararası Adalet Divanı'nca (UAD), Birleşik Krallık'ın Chagos Takımadaları'ndaki yönetimine son vermesi gerektiğini belirtildi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Birleşik Krallık'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD hava üssüne ev sahipliği yapan Chagos Takımadaları'nın kontrolünden en kısa sürede vazgeçmesi gerektiğine dair "tavsiye görüşü"nü açıkladı.

Mahkeme, buna gerekçe olarak Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'nin 1968'de bağımsızlığını kazandığında dekolonizasyon sürecinin yasal olarak tamamlanmadığını tespit ettiğini belirtti.

Mauritius Cumhuriyeti'nin dekolonizasyon sürecinin tamamlanması için üye ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışması gerektiğini ifade eden mahkemenin açıkladığı "tavsiye görüşü" bağlayıcı olmasa da bu görüşün Birleşik Krallık'ın harekete geçmesi için bir baskı oluşturacağı belirtiliyor.

Birleşik Krallık, 1960 ve 1970 yılları arasında Chagos Takımadaları'ndan yaklaşık 2 bin kişiyi tahliye ederek, ABD ordusunun bir hava üssü kurabilmesini sağladı. Tahliye edilenlerin birçoğu Birleşik Krallık'a yerleşti ve İngiliz mahkemelerinde adalara geri dönmek için yıllarca mücadele etti.

Mauritius Cumhuriyeti, Chagos Takımadaları'nın 18. yüzyıldan beri topraklarının bir parçası olduğunu ve Mauritius’in bağımsızlık kazanmasına üç yıl kala 1965'te Birleşik Krallık tarafından yasa dışı yollardan alındığını iddia ediyor. Birleşik Krallık ise Britanya Hint Okyanusu Toprakları olarak isimlendirdiği adalar üzerinde egemenliğe sahip olduğu konusunda ısrar ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık Chagos Takımadaları Hollanda Mauritius Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

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