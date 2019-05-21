UBER sürücüleri darp edilen meslektaşları için eylem yaptı

UBER sürücüleri, taksi sürücülerinin bir UBER sürücüsünü darp ettiği gerekçesiyle İstanbul Havalimanı yolu üzerinde eylem yaptı. Yaklaşık 100’e yakın araçla burada toplanan UBER sürücüleri slogan atarak, taksiciler tarafından edilen meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto etti.

UBER Sürücüsünün İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı sırada taksi sürücüleri tarafından saldırıya uğrayan arkadaşları için İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bir araya geldi. Yaklaşık 100’e yakın araçla burada toplanan UBER sürücüleri, taksiciler tarafından edilen meslektaşlarına yapılan saldırıyı ‘Taksici Terörüne Bir Son verilsin’ şeklinde slogan atan grup daha sonra alkışlayarak protesto etti. Grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Metin Kaya, “ Bugün meslektaşımıza bir darp girişimi oldu. İstanbul Havalimanında sadece transfer ve VIP araçların bulunacağı noktada taksiciler kaçak giriş yaparak arkadaşlarımızın bulunduğu yere gelip meslektaşımız olan bir arkadaşımızı darp ettiler. O arkadaşımız şuan hastanede yatmakta. Kazanmış olduğumuz davalardan hiçbir sonuç alamıyoruz. Ondan ötürü çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Araçlarımız haksız yerde bağlanmakta ve binlerce lira ceza yemektedir. Buna artık dur demelerini istiyoruz. Yetkililerin bizi görmesi ve duymasını istiyoruz. UBER’cilerin burada olduğunu ve İstanbul halkı için çalıştığını bilmelerini istiyoruz. Yaklaşık 100 bin kişilik bir aileyiz. Arkadaşlarımızla beraber mağdur durumdayız. Bir an önce bu haksızlığa dur denilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından UBER sürücüleri araçlarla uzun konvoy yaparak buradan ayrıldı.



