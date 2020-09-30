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Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın hikaye fragmanını yayınladı!

OYUN HABERLERİ  | 30.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Assassin's Creed Valhalla hikaye fragmanıyla karşımıza çıktı. Ubisoft'un Vikinglere odaklanan merakla beklenen oyunu Asassin's Creed Valhalla hikaye fragmanında bazı sürprizler de mevcut.

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın hikaye fragmanını yayınladı!

Assassin's Creed Valhalla yılın en beklenen oyunlarından bir tanesi. Oyunla tanışmamıza ise oldukça az bir süre kaldı. Ubisoft da oyun satışa çıkana kadar oyun hakkındaki tanıtımlarını oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Oyun geliştiricisi firma, şimdi ise Valhalla'nın hikaye fragmanını yayınlamış durumda.

İŞTE ASSASSİN'S CREED VALHALLA'NIN YENİ FRAGMANI

Valhalla'nın yeni fragmanında karşımıza ana karakterimiz Eivor'un İngiltere'ye yaptığı saldırılarla dolu sahneler çıkıyor. Bunun dışında Vikinglerin hayatına dair izler de fragmanda yer alıyor. Savaş sahneleri ise oldukça ilgi çekici görünüyor. Üstelik Ragnar Lothbrok'un oğulları da fragmanda bizleri selamlıyor. Ubisoft, Valhalla için 29 Eylül’de yeni bir podcast serisine başlanacağı bilgisini de paylaştı.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia ve PC için 10 Kasım 2020 olarak açıklandı. 12 Kasım itibarıyla ise Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'e sahip olanlar Assassin's Creed Valhalla oynamaya başlayabilecek.

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