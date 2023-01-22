Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Kandil günleri için geri sayım! İşte üç aylar duası, tesbihi, ibadetleri...

Üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Müslümanların hert sene heyecanla beklediği recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylara ilişkin bilgiler ve 2023 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Üç aylar, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceleri de kapsar. İşte üç aylar duası, tesbihi, ibadetleri...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Üç aylar, yarın (23 Ocak 2023 Pazartesi günü) başlayacak. Fakat İslam alimleri Üç ayların, bir önceki günün akşamıyla başladığını ve yeni gün doğmadan önceki gecenin de o günün bir parçası olduğunu vurgulamaktadırlar.

REGAİP KANDİLİ İÇİN GERİ SAYIM

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; Recep ayının dördüncü günü olan 26 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Diyanet'in yayımladığı 2023 dini günler takvimine göre 17 Şubat'ta, ramazanın müjdecisi Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan ise 23 Mart'ta başlayacak.

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN AYI İBADETLERLE GEÇECEK

Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan üç aylarda birçok vatandaş ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirip bolca dua edecek. İşte üç aylar duası, tesbihi, ibadetleri...

ÜÇ AYLAR DUASI

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

Üç Aylar girdiği zaman İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (S.A.V.) şöyle dua ederdi:

"Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Muhammed (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;

"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır."

RECEP AYININ İLK 10 GÜNÜNDE OKUNMASI GEREKEN DUA

Recep Ayının ilk 10 günü boyunca okunacak dua ise şu şekildedir:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

RECEB AYI OKUNACAK TESBİH VE DUALAR

10 gün boyunca 100 kez "Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum" çekilmelidir.

Türkçe anlamı: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed çekilmelidir.

Türkçe anlamı ise şu şekildedir: "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim çekilmelidir.

Türkçe anlamı şöyledir: "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."





