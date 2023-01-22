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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 yılı üç aylar başlangıcı hangi gün? Diyanet açıkladı!

22.01.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aylar başlangıcı için araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini gün ve ayların yer aldığı takvim yayımlandı. Müslümanlar bu takvime göre dini günleri öğrenebiliyorlar. 2023 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili ocak ayında idrak edilecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 yılı üç aylar başlangıcı hangi gün?

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 yılı üç aylar başlangıcı hangi gün? Diyanet açıkladı!

Üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar için geri sayım başladı. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayları bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar yarın başlıyor. İşte 2023 dini günler hakkında bilgiler

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.
İslâm dünyasında her yıl manevî bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır. Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır.
üç-aylar
Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi “üç aylar orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176)
üç-aylar-ne-zaman

YILIN İLK KANDİLİ 26 OCAK TARİHİNDE

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının dördüncü günü olan 26 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Üç Aylar diyanet üç aylar başlangıcı

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