HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, hangi günler tutulur? 3 aylar orucu kaç gün tutulmalıdır?

Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, hangi günler tutulur? 3 aylar orucu kaç gün tutulmalıdır?

21.01.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Üç Aylar’da önemli nâfile ibadetlerden biri de oruç olarak biliniyor. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi “Üç Aylar Orucu” şeklinde adlandırılır. Peki, Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, hangi günler tutulur? 3 aylar orucu kaç gün tutulmalıdır?

Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, hangi günler tutulur? 3 aylar orucu kaç gün tutulmalıdır?

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır. Bu ayları ibadetlerle değerlendirmek isteyenler üç aylar orucu hakkında araştırmalarına hız verdiler. Bu kapsamda Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, hangi günler tutulur? 3 aylar orucu kaç gün tutulmalıdır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm detaylar....

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk arasında Üç Aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (sallâllâhu aleyhi ve sellem), Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185) Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç aylar orucu 2

AYIN ON ÜÇÜ İLE ON BEŞİ ARASI ORUÇ TUTULUR

Ebû Zer’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut.” (Tirmizî, Savm 54)

üç aylar 3

ÜÇ AYLAR İFADESİ NEREDEN GELİYOR?

Üç Aylar, Rahmân olan Allah’ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Üç Aylar’da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi “Üç Aylar Orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar’ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Üç Aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabını imzaladı... Genç kız gözyaşlarına boğulduCumhurbaşkanı Erdoğan kitabını imzaladı... Genç kız gözyaşlarına boğuldu
Kilis'te sınır bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler düştü! Kilis'te sınır bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler düştü!
MHP'den gündem yaratacak Bülent Arınç tepkisi! "Binbir surat, pişkin, yüzsüz..."MHP'den gündem yaratacak Bülent Arınç tepkisi! "Binbir surat, pişkin, yüzsüz..."
Anahtar Kelimeler:
üç aylar orucu

En Çok Okunan Haberler

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Vergi ve kredi borcuna yapılandırma geliyor!

Vergi ve kredi borcuna yapılandırma geliyor!

Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...

Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Paylaştığı fotoğraflar...

Skandal eylem kararı sonrası uyarı: Dünyada infiale neden olur

Skandal eylem kararı sonrası uyarı: Dünyada infiale neden olur

Kar yağışı haritalara yansımaya başladı! İstanbul’a bu kez iyi haber var! ‘İlk atak 26 Ocak’ta…’

Kar yağışı haritalara yansımaya başladı! İstanbul’a bu kez iyi haber var! ‘İlk atak 26 Ocak’ta…’

Ehliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti

Ehliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.