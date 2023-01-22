Üç aylarda hangi dualar, sureler okunur? İşte üç aylarda yapılacak ibadetler...

Üç aylarda hangi dua ve surelerin okunacağını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Üç Aylar bu yıl, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. İşte Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar'da okunacak dua ve sureler...

ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar girdiği zaman İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (S.A.V.) şöyle dua ederdi:

"Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Muhammed (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;

"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır."

Recep Ayının ilk 10 günü boyunca okunacak dua ise şu şekildedir:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

RECEB AYI OKUNACAK TESBİH VE DUALAR

10 gün boyunca 100 kez "Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum" çekilmelidir.

Türkçe anlamı: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed çekilmelidir.

Türkçe anlamı ise şu şekildedir: "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim çekilmelidri.

Türkçe anlamı şöyledir: "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Her yeni başlangıç gibi üç ayların başlangıç ayı olan Recep'e Allah'tan bağışlanma dileyip tövbe edilerek girilmeli; her zaman olması gerektiği gibi bu ay da kavgadan, kötülüklerden ve günahlardan uzak durularak geçirilmelidir. Recep ayı ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olunması gereken bir aydır. Haram aylardan biri olması hasebiyle bu ayda sevaplar katlanacağı için, bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, istiğfarda bulunulmalı, namaz kılınmalı ve oruç tutulmalıdır.

RECEP AYININ İLK GÜNÜ NELER YAPILIR?

Hz. Peygamberimiz Recep ayında oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur. Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. Günün orucunun faziletleri büyüktür. Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; "Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir" buyuruluyor. İkinci gecesi oruç tutulursa iki sene, üçüncü gecesi tutulursa 1 senelik ibadet sevabı olmakla birlikte "Recep'in ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) kefaretidir.

İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." Diğer bir Hadis-i Şerif'te ise şu müjde yer almıştır: "Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır." Oruç tutamayan kimseler ise maddi durumları el vermesiyle birlikte yoksullara ve medreselerde eğitim gören talebelere yemek ikramında bulunabilir.

RECEP AYININ İLK GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Recep ayının ilk gecesinde kılınacak namaz vardır. Recep ayında kılınan Recep ayı namazı 30 rekatlık bir namazdır. Recep ayında kılınmasının farklılığı ise Recep ayının başladığı gece ve gün içinde 10 rekat Recep ayının ortasında 10 rekat ve Recep ayının sonunda 10 rekat olmak üzere kılınan bir namazdır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Aylar bu yıl, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günüdür.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİP KANDİLİ

17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ

06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ

23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI

17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ

20 NİSAN-2023 PERŞEMBE AREFE

21 NİSAN-2023 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

22 NİSAN -2023 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

23 NİSAN -2023 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

27 HAZİRAN-2023 SALI AREFE

28 HAZİRAN -2023 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

29 HAZİRAN -2023 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

30 HAZİRAN -2023 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

01 TEMMUZ -2023 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

19 TEMMUZ-2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI

28 TEMMUZ -2023 CUMA AŞURE GÜNÜ

26 EYLÜL -2023 SALI MEVLİD KANDİLİ

