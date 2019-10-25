Üç boyutlu ekokardiyografinin mucidinden eğitim

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen program kapsamında, 3 boyutlu ekokardiyografi tekniğinin mucidi Birmingham Alabama Üniversitesi Ekokardiyografi Laboratuvarları Direktörü Prof. Dr. Navin C. Nanda, aralarında Türk hekimlerin de olduğu 25 kardiyoloji uzmanına uygulamalı eğitim verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen eğitime, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Bangladeş'ten 25 uzman katıldı.

Prof. Dr. Nanda, 3 gün süren eğitimde katılımcılara mucidi olduğu 3 boyutlu ekokardiyografi tekniğini uygulamalı olarak anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursun eş başkanı Prof. Dr. Nurgül Keser, 3 boyutlu ekokardiyografinin kardiyolojide özellikle kalp kapaklarının ve boşluklarının değerlendirilmesinde mükemmel bir teknik olduğunu belirtti.

Tekniğin normal ultrason ile görüntülenemeyen pek çok bulgunun tespitine olanak tanıdığını aktaran Keser, tekniğe ilişkin ipuçlarını Prof. Dr. Nanda'dan aldıklarını kaydetti.