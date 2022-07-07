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Üç boyutlu görseller ve yeni bir iletişim dili kayıp ilanlarının etkisini artırabilir mi?

07.07.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bir yardım kuruluşu kaybolan kişilerin bulunması için hazırlanan poster ve reklam panolarını 3 boyutlu görseller ve yeni bir iletişim diliyle değiştiriyor.

Üç boyutlu görseller ve yeni bir iletişim dili kayıp ilanlarının etkisini artırabilir mi?

İngiltere'de bir yardım kuruluşu kaybolan kişilerin bulunması için hazırlanan poster ve reklam panolarını üç boyutlu görseller ve yeni bir iletişim diliyle değiştiriyor.

"Kaybolan İnsanlar" adlı yardım kuruluşunun geleneksel ilanlar yerine geliştirdiği kayıp posterlerinde QR kodları bulunuyor. Kodlar, akıllı telefonlarla tarandığında kaybolan kişinin gülümserken hareketli ve üç boyutlu görüntüsü oluşturuluyor.

Üç boyutlu görüntülerin aranan kişiyi jest ve mimiklerle insanlaştırmasının, posteri görenler için daha akılda kalıcı hale getirmesi bekleniyor.

Buna ek olarak, posterleri tarayan kişiler arka plan haritalarına erişerek kişinin en son nerede görüldüğü gibi ayrıntılara erişebiliyor ve sosyal medyada kendi bağlantılarına bildirimde bulunarak ilanın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabiliyor.

Yeni ve eski afişler arasındaki en dikkat çekici farklardan biri de iletişim dilindeki yenilik. Yeni posterlerde "kayıp" kelimesi kullanılmıyor.

Posterlerin tasarlanmasına katkıda bulunan davranış bilimcileri, "kayıp" sözcüğü yerine "bulmaya yardımcı olun" ifadesinin insanları harekete geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Yeni iletişim diliyle ilgili araştırma, Columbia Üniversitesi Lisansüstü İşletme Okulu'nda davranış bilimi direktörü Steve Martin liderliğindeki İşyerinde Etki uzmanları tarafından derlendi.

Martin, "Kayıp bir kişiyi bulmak için bir köy insanın bir bir araya gelmesi gerekir. Yeni posterleri gören sadece 10 ya da 20 kişinin onunla bağlantı kuruması, ona karşı biraz empati hissetmesi bile fark yaratabilir" diyor.

Kayıp İnsanlar yardım kuruluşunun CEO'su Jo Youle, yeni iletişim yöntemlerinin halka ulaşmak ve çocukları bulmakta çok önemli olduğunu söylüyor.

Youle, "İnovasyonu benimseyen yeni çağrılarımızın daha büyük bir etkiye sahip olacağını ve (aradığımız kişilerin) güvenli bir şekilde bulunmasını sağlayacağını umuyoruz" diyor.

Finn Layland-Stratfield İngiltere'nin güneyindeki Cornwall bölgesinde 2017'de kaybolduğunda 17 yaşındaydı.

Posterler 25 Mayıs Kayıp Çocuklar Günü'nden itibaren Londra'daki reklam panolarında görünecek.

Kayıp Leah Croucher'ın annesi yeni afişleri "harika" bulduğunu ve kendilerine yeni bir umut verdiğini söylüyor.

Leah, 15 Şubat 2019'da Buckinghamshire'ın Milton Keynes bölgesinde kaybolduğunda 19 yaşındaydı.

Annesi Claire Croucher, "Kayıp bir kişinin ebeveyni olarak yaşadığınız zorluklardan biri de kaybınızın iletişimi" diyor ve ekliyor:

"Halk kızımızın kim olduğunu anlarsa, onu gördüğünü veya onunla tanıştığını hatırlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz."

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