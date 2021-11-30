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Üç boyutlu yazıcılardan canlı nesne!

30.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte üç boyutlu yazıcılar canlı nesneler üretebilecek boyuta ulaştı.

Üç boyutlu yazıcılardan canlı nesne!

Araştırmacılar koli basili olarak isimlendirilen bir bakteri kullandı. Bu bakteri türü canlı mürekkep üretimi için son derece önemli. Canlı nano-lifler üretebilmesi için bu bakterilere bazı işlemler uygulandı.

Biyomühendislik harikası olarak görülen bu işlemler ile birlikte canlı mürekkep üretildi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda hem konseptin hem de yöntemin başarılı olduğu söylendi. Ayrıca bunun diğer bakterilere uygulanma ihtimali olduğu da ifade edildi. Böylece çok daha farklı çeşitlere sahip canlı mürekkepler üretilebilecek.

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Herhangi bir üç boyutlu yazıcı ile otomobil veya ev gibi materyallerin üretildiğini bile gördük. Ancak bilim insanları bu konuda çok daha ileriye gitmek istiyordu. Mesela bu yazıcıların kullanılarak canlı varlıkların üretilmesi gibi.

KENDİ KENDİNİ ONARABİLECEK

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bakterilerin aslında bu tür yazıcılarda üretilebileceği görüldü. Ancak hedef biraz daha büyük. Kendi kendini onarabilen malzemeler üretmek isteyen bilim insanları yeni çalışmalara başladı. Burada da canlı organizmalar kullanılacak gibi görünüyor. Üç boyutlu yazıcılar canlı organizmalar üreterek malzemelerin kendi kendisini sürekli olarak onarmasını sağlayacak.

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Uzay teknolojilerinde de yine bu yazıcılar kullanılabilir. Böylece uzaya gidecek olan astronot ekibi yiyecek ve içeceklerini kendisi yazıcıdan çıkarabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Biyomühendislik
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