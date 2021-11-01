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  4. Üç gündür haber alamıyorlardı! Gerçek kapı kırılınca ortaya çıktı

Üç gündür haber alamıyorlardı! Gerçek kapı kırılınca ortaya çıktı

01.11.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki Vahap Güngör, evinde hareketsiz şekilde bulundu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde Güngör'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Gerçeğin, komşuların Güngör'den haber alamaması üzerine gün yüzüne çıktığı öğrenildi.

Üç gündür haber alamıyorlardı! Gerçek kapı kırılınca ortaya çıktı

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1570. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Vahap Güngör'e 3 gündür ulaşamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla eve gelen polis kapıyı defalarca çalmasına rağmen yanıt alamadı. İtfaiye yardımıyla daireye giren polis, Güngör'ü yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGTA İNCELENECEK

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA

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antalya
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