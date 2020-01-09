HABER
  4. Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

EDİRNE (AA) - Edirne, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik üç ilde başlatılan soruşturma kapsamında A.E. ve F.N. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ve FETÖ şüphelilerinin 2 bin 500-7 bin avro karşılığında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheliler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında dün A.F, M.K, E.Y, B.N. ve E.Ö. belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Bursa’da ağzını bantladıkları şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdülerBursa’da ağzını bantladıkları şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
Çanakkale'de 'Geleceğin Akıllı Şehirleri' toplantısı yapıldıÇanakkale'de 'Geleceğin Akıllı Şehirleri' toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Edirne FETÖ Göçmen Kaçakçılığı istanbul operasyon

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldı

Baraj doldu, kapaklar açıldı

Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

31 Mart'ta Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

31 Mart seçimlerindeki iddia çok konuşulmuştu! Yeni gelişme

Taksim’deki dev Türk bayrağı değiştirildi

Taksim’deki dev Türk bayrağı değiştirildi

Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

Ahmet Hakan'dan Portakal'a: Che Guevara edasına bürünerek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.