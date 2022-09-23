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  4. Üç korucunun şehit edildiği saldırıda yer almıştı! İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

Üç korucunun şehit edildiği saldırıda yer almıştı! İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

23.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Yüksekova'da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Polise sahte kimlik ibraz eden teröristin gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Üç korucunun şehit edildiği saldırıda yer almıştı! İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması kapsamında, 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi. Güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, terminal çıkışında taksi beklerken polis ekipleri tarafından durduruldu.

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Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi kontrolüne götürdü.

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Detaylı incelemede şüphelinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman olduğu anlaşıldı.

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PKK terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman göz altına alındı. Mahkemeye sevk edilen Hozman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi

DHA

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Anahtar Kelimeler:
terörist İstanbul Havalimanı
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