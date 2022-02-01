Üç Kuruş Çetin kimdir? Üç Kuruş dizisine katılan Bora Aktaş kaç yaşında, nerelidir?

Üç Kuruş, bilindiği gibi pazartesi akşamları yeni bölümüyle Show TV’de yayınlanıyor. Dizinin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekiyor ve yakından takip ediliyor. Üç Kuruş dizisine geçtiğimiz bölüm yeni bir karakter katıldı. Diziye Çetin karakteriyle başarılı oyuncu Bora Aktaş dahil oldu.

ÜÇ KURUŞ ÇETİN KİMDİR?

Sevilen dizi Üç Kuruş’a yeni bir karakter katıldı. Üç Kuruş dizisine Çetin karakteriyle başarılı oyuncu Bora Aktaş dahil oldu. Aktaş’ı izleyiciler bir döneme damgasını vuran Geniş Aile dizisiyle hatırlıyor olabilir.

ÜÇ KURUŞ BORA AKTAŞ KİMDİR?

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aktaş, şehir tiyatrolarında eğitim görmüştür. Oyuncu ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmle sinema dünyasına adım atmıştır.

Bora Aktaş, bu filmdeki performansıyla Altın Portakal ödülünü aldı. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapan oyuncu, başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başladı, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etti ve birçok track yaptı. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur.

2009 yılına geldiğimizde ise, "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde yer aldı. Başarılı oyuncu, müzik dünyasında Doğa Bora adıyla biliniyor. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakteriyle iyi bir çıkış yakaladı. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmıştır. Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı dizilerde de rol almıştır.

BORA AKTAŞ EVLİ Mİ?

Bora Aktaş, 19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir ancak çift Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.



