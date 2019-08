Üç üniversiteli şehirde, sokaklar yazı tahtasına döndü

Oğulcan BOZ- Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de çoğunlukla üniversite öğrencilerinin yaşadığı mahallelerde bina duvarları ve Han ilçesinde tarihi Frigyalılara kadar giden yeraltı şehri, sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle yazı tahtasına döndü. Görüntü kirliliğinin yaşandığı Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Mine Türeli, özellikle gençlerin duygularını duvar yazılarıyla gösterdiklerini ifade ederek, "Ne amaçla yapıyorlar bilmiyoruz. Neşeli oldukları için mi, canları sıkkın olduğu için mi? Bilmiyoruz ama bu yazıları sık sık görüyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi’nin yanı sıra Osmangazi ile Teknik Üniversitesi bulunan Eskişehir'de sokaklarda bina duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle yazı tahtasına döndü. Görüntü kirliliği yaşanan sokaklarda bina sahiplerinin tepkisine neden yazılar boyanmasına rağmen kısa sürede yenileri yazılıyor. Grafiti boyalamaların yanı sıra duvarlarda 'Beni neden sevmedin?', 'Güzel günlerdi tekrarı olmaz' gibi ifadeler yer alıyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin duygularını duvarlara yazdıkları yazılarla gösterdiğini ifade eden Yenibağlar Mahalle muhtarı Mine Türeli, duvar yazılarıyla ilgili kendisine sürekli şikayetler geldiğini söyledi. Gençlerin bu yazıları ne amaçla yazdıklarını anlamadığını kaydeden Türeli, "Bunu öğrenciler yapıyor genelde ama ne amaçla yapıyorlar bilmiyoruz. Neşeli oldukları için mi? Canları sıkkın olduğu için mi bilmiyoruz? Bu yazıları sık sık görüyoruz. Bu konuda mahalleli şikayetçi. Hem görüntü kirliliği hem de maddi açıdan zarar veriyor kişilere. Mahalleliler kendileri boyatmak durumundalar bu binaları, bu da sıkıntı yaratıyor. Bu konuda belediye yardımcı olmuyor. Mülk kime aitse onlar boyatıyorlar. Mahalleliden sürekli şikayet geliyor çünkü her gün yeni bir yeri yazılmış olarak görüyoruz. Yazılıyor, boyanıyor, resimler yapılıyor, bunlar hoş olmuyor tabi. Kendi evlerinin duvarlarını boyuyor mu gençler? Hayır tabi ki. Gençlerin binalara zarar vermemelerini istiyoruz" diye konuştu.

‘BEN SİLİYORUM, ONLAR YAZIP BOYUYOR’

Oturduğu apartman duvarını defalarca boyamasına rağmen insanların yazı yazmaya devam ettiğini ifade eden Murat Aksoy (65), "Ben 20 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Benim apartmanımın yazılarına bakın. Sürekli boyuyorlar bu duvarları. Kaç kere üzerine boya çektim. Tekrar tekrar boyuyorlar. Ne kadar boyasam da her gün yazmaya devam ediyorlar. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Bir de yazdıkları yazıların anlamını da bilmiyorum. Küfürlü yazılar da yazıyorlar. Ben bu mahallenin sakini olarak bu işten çok şikayetçiyim. Elimize boya aldıkça bunları silmeye uğraşıyoruz. Çirkin, küfürlü yazılar olduğu zaman boya alıp bunları kapatıyoruz ama ertesi gün tekrar aynı şekilde boyanıyor. Eskişehir’e de hiç yakışmıyor" dedi.

‘YAZILAR GÜVENLİKSİZLİK YARATIYOR’

Üniversite öğrencisi Murat Demirkaya (22) ise geceleri herkesin rahat bir şekilde sokaklarda gezebildiğini fakat dışarıdan gelen birisinin duvar yazıları nedeniyle tedirgin olabileceğini söyledi. Demirkaya, "Eskişehir her konuda ülke geneline örnek olacak bir şehirken, gelişi güzel yazıların sokakları kirletmesi gerçekten kötü. Apartman yöneticileri, apartman sahipleri, ev sahipleri de bundan şikayetçi. 3-4 kez boyatıyorlar ama üstüne tekrar yazı yazılıyor. Bu yazılar dışarıdan gelen bir insan için de güvensizlik yaratıyor. Biz burada uzun süredir yaşadığımız için biliyoruz sokakların ne kadar güvenli olduğunu, geceleri herkes rahat şekilde gezebiliyor ama yeni gelen biri bu yazıları gördüğünde kötü algılıyor" diye konuştu.

TARİHİ ESERİ DE BOYADILAR

Eskişehir’e 90 kilometre uzaklığında bulunan ve tarihi Frigyalılar dönemine kadar uzanan Yeraltı Şehri de duvar yazılarından nasibini alıyor. 1992 yılında arkeolojik kazısı yapılan ve taşın oyulmasıyla yapılan yeraltı odalarının bulunan tarihi eserin duvarları yazı ve sprey boyalarla doldu. Hacılar Mahallesi’nde 3 dönem muhtarlık yapan Ramazan Mavili, gençlerin geceleri eğlenmek için tarihi esere girdiklerini belirterek, "Polis ekipleri birkaç kez geldi fakat hakkından gelinmiyor. Gece gündüz beklemeleri lazım. Burada güvenlik olması lazım. Frigya'dan kalmış tarihi eser burası. Çocukluğumuzdan biliyoruz. Tarihi eserin içindeki duvarlarda bir sürü yazılar, boyalar var. Daha önce polisler gelip bir temizlik yaptı ancak yazmaya devam ediyorlar. Aklı ermeyen çocuk çok fazla. Gece gündüz buradalar. Gece 03.00'de buraya geliyorlar ve duvarlara yazı yazıyorlar. Ziyarete gelenler ise tarihi eserin durumunu görüp tepki gösteriyorlar" dedi.