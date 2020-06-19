Uçaklara koronavirüse özel tasarım! Bulaş riski kalmayacak

Koronavirüs salgını birçok yönden hayatımızı etkiledi hatta ve hatta birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Kimileri dışarı çıkmaya korkar oldu, kimileri ise eski normalinde yüzlerce kez yaptığı uçak yolculuklarından güvenlik nedeniyle tamamen vazgeçti. Kara yolunu kullanarak, özel otomobiller ile yolculuk etmek daha cazip hale geldi. Fakat bu durumu Teague isimli şirketin geliştirdiği bir sistem tamamen değiştirebilir.

YOLCULAR AYNI HAVAYI SOLUMAYACAKLAR

Teague, Hava Kalkanı adını verdiği yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde uçak yolculuklarında, havalandırma kanalları daha efektif bir biçimde kullanılıyor. Bu sistemi sayesinde yolcuların öksürme, hapşırma gibi eylemlerinden sonra her yere saçılan damlacıklar tek bir yerde toplanıyor. Böylece damlacıklar diğer yolculara temas etmiyor, hiçbir şekilde bulaş riski kalmıyor.

İLK PROJE DEĞİL

Hava Kalkanı teknolojisi Koronavirüs dönemindeki uçak yolculukları için geliştirilmiş ilk proje değil. Daha önce İtalyan koltuk firması Aviointeriors da sosyal mesafeyi bozmayacak şekilde, cam bölmelere sahip uçak koltukları tasarlamıştı.

