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Uçakta dehşet anları! Soyunup kokpite saldırmaya çalıştı

14.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'tan İngiltere'ye giden uçakta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Uçaktaki bir kadın yolcu, iç çamaşırlarına kadar soyunup kokpite saldırmaya çalıştı. Anne ve babasının DEAŞ üyesi olduğu belirten kadını, uçaktaki yolculardan eski bir güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdi. Korku dolu anlar sonrası uçak Paris'e acil iniş yaptı. İşte olayın detayları...

Uçakta dehşet anları! Soyunup kokpite saldırmaya çalıştı

9 Ağustos Salı günü Kıbrıs'tan İngiltere'nin Manchester şehrine seyahat eden bir yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra korku dolu anlar yaşandı.

Uçakta bulunan 30 yaşlarındaki bir kadın, yolcuların şaşkın bakışları arasında soyunmaya başladı. Üzerinde sadece iç çamaşırı kalan kadın, yanında patlayıcılar olduğunu öne sürdü ve beraberindeki çocuklara ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu. Kadın ayrıca, korkmuş yolculara ve personele, ebeveynlerinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu söyledi.

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Uçağın kokpitine saldırmaya çalışan kadını, 35 yaşındaki Phillip O'Brien isimli eski bir güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdi.

Eşi ve 3 çocuğu ile uçakta yolculuk yapan O'Brien, uçaktaki görevlilerin kadına müdahale etmemesi sonucu olaya dahil olduğunu anlattı. O'Brien, görevlilere "Neden onu yere sermediniz?" diye sorduğunu ve "Yapamayız" cevabını alınca olaya müdahil olduğunu belirtti.

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"Kadın tekrar kokpite gittiğinde kontrolü elime aldım, onu yere indirdim ve o noktada pilot Paris'e acil iniş yaptı" diyen O'Brien, kadına neden böyle şeyler söylediğini sorduğunu ve kadının "Eğer yapmazsam bir patlama olacak ve herkes ölecek" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.

Uçağın Paris'e acil iniş yapmasının ardından Fransız polisi kadını tutukladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere uçak kokpit
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