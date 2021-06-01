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  4. Uçakta maske takmayı reddetti, tozu dumana kattı! Tekme, küfür, hakaret...

Uçakta maske takmayı reddetti, tozu dumana kattı! Tekme, küfür, hakaret...

01.06.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'dan İtalya'nın Milano şehrine giden Ryanair uçağında, maske takmayan bir kadın, tozu dumana kattı. Maske takmadığı için uçaktan indirilen İtalyan, sözlü olarak hakaret edip tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine ise hem tekmeler savurdu, hem de tükürmeye başladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi, uçuşlarda, uçuş süresi boyunca yüz maskesi takılması zorunlu hale getirilmişti.

İbiza'dan İtalya'nın Milano şehrine giden Ryanair uçağında ise yerel basında çıkan haberlere göre, diğer yolcular İtalyan kadından maskesini takmasını istedi. Maske takmamakta direnen kadın, sözlü olarak hakaret ederek tepki göstermeye başladı.

TEKME VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma tırmandıkça, üzerlerine tükürmeye ve fiziksel olarak saldırmaya başladı. Uçakta bulunan görevliler kavgayı ayırmaya çalışsa da yetkililer de tekme ve küfürlerden nasibini aldı.

Uçak kalkmadan önce gerçekleşen olay kadının uçaktan indirilmesiyle son buldu. Kameralara yansıyan anlar, sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce yorum aldı.

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maske İtalya

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