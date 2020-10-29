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Uçan araba Pal-V Liberty artık yola çıkabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Uçan araba üreticisi Pal-V, Pal-V Liberty uçan arabası için sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. Test sürüşleri ve uçuşları başlayan uçan araba Pal-V Liberty, Pal-V'nin duyurusuna göre Avrupa Birliği'nden yola çıkabilir onayı aldı.

Uçan araba Pal-V Liberty artık yola çıkabilir!

Uçan arabalar insanlığın hayallerini uzun bir süredir süslüyor. Birçok insan, ünlü çizgi film Jetgiller'deki gibi bir uçan arabaya binip yolculuk etmenin hayalini çocukluğundan beri kuruyor. Elektrikli otomobillerin konuşulduğu, geleceğin elektrikli otomobillerde olduğunun söylendiği şu günlerde ise uçan arabalar hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Örneğin; Onlardan biri olan Pal-V Liberty'nin yollarda kullanılması için onay alması gibi gelişmeler.

UÇAN ARABA YOLCULUK İÇİN SERTİFİKASINI ALDI

Pal-V şirketi, Pal-V Liberty adında bir uçan araba geliştirdi ve uçan arabasının test sürüşlerine ve uçuşuna başladı. Şirketin açıklamasına göre, Liberty son olarak Avrupa Birliği'nden yollarda kullanılmak üzere yol güvenliği sertifikasını almayı başardı. Pal-V'nin CEO'su Robert Dingemanse yaptığı açıklamada ise hem hava hem de yol yönetmeliklerine göre yaklaşık 5 bin şartı yerine getirdiklerini belirtti. Ancak uçan otomobil hala havadaki güvenlik sertifikasını alabilmiş değil. Bunun için ise Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan (EASA) 2022 yılının başına kadar onay alınması planlanıyor. Peki Pal-V Liberty nasıl bir otomobil?

Pal-V Liberty fiyatı

PAL-V LİBERTY ÖZELLİKLERİ

Pal-V Liberty 3 tekerlekli bir araç. Ancak aracı farklı kılan şey katlanabilir döner kanatları. Liberty bu kanatları sayesinde 10 dakika içerisinde bir helikopter gibi uçuşa geçebiliyor. Uçan araba, yolda 160 km/s hız yapabiliyor ancak havada işler değişiyor. Pal-V Liberty havalandığında 180 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Otomobil dolu bir depo ile 500 km uçuş menzili sunabiliyor. Uçan arabayı satın almak için ise yüksek bir meblağı gözden çıkartmak gerekiyor.

Pal-V Liberty özellikleri

İŞTE PAL-V LİBERTY'NİN FİYATI

Uçan araba Liberty'nin fiyatı Dingemanse'ye göre 500 bin euro civarında olacak. Üretilen ilk 90 araç, gerekli havacılık onaylarının alınmasıyla birlikte 2022 yılından itibaren sahiplerine teslim edilecek. Daha sonra üretilecek modellerin ise yaklaşık 400 bin euro fiyatla satışa sunulması hedefleniyor.

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