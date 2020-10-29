Uçan araba Pal-V Liberty artık yola çıkabilir!

Uçan arabalar insanlığın hayallerini uzun bir süredir süslüyor. Birçok insan, ünlü çizgi film Jetgiller'deki gibi bir uçan arabaya binip yolculuk etmenin hayalini çocukluğundan beri kuruyor. Elektrikli otomobillerin konuşulduğu, geleceğin elektrikli otomobillerde olduğunun söylendiği şu günlerde ise uçan arabalar hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Örneğin; Onlardan biri olan Pal-V Liberty'nin yollarda kullanılması için onay alması gibi gelişmeler.

UÇAN ARABA YOLCULUK İÇİN SERTİFİKASINI ALDI

Pal-V şirketi, Pal-V Liberty adında bir uçan araba geliştirdi ve uçan arabasının test sürüşlerine ve uçuşuna başladı. Şirketin açıklamasına göre, Liberty son olarak Avrupa Birliği'nden yollarda kullanılmak üzere yol güvenliği sertifikasını almayı başardı. Pal-V'nin CEO'su Robert Dingemanse yaptığı açıklamada ise hem hava hem de yol yönetmeliklerine göre yaklaşık 5 bin şartı yerine getirdiklerini belirtti. Ancak uçan otomobil hala havadaki güvenlik sertifikasını alabilmiş değil. Bunun için ise Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan (EASA) 2022 yılının başına kadar onay alınması planlanıyor. Peki Pal-V Liberty nasıl bir otomobil?