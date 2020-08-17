Uçan araçlar hayal değil!

Teknolojide yaptığı atılımlarla kendisinden sürekli bahsettiren Japonlar uçan arabalar ile ilgili de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle de japon hükümetinin de konuya dahil olmasıyla birlikte işler daha da ileri boyutlara ulaştı. Dünyanın dört bir yanında Airbus, Boeing ve Uber gibi firmalar şu anda uçan otomobiller ve hava taksiciliği çalışmalarına devam ederken, Japonlar bu konuda farklı bir noktaya ulaşmayı başardı.

SAATTE 100 KM HIZ YAPABİLİYOR

Kısa mesafelerde dikey iniş kalkış yapabilen araçlarla (VTOL) aracı, Japonların en sıcak olduğu araçlar arasında yer alıyor. Bu aracın özellikleri ise bir hayli fazla. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşabilen araç, bir otomobil boyutunda ve 2 yolcuyu çok rahat bir şekilde başka yerlere taşıyabiliyor.

Japonlar tarafından yapılması planlanan uçan araç seferleri, son derece büyük bir konfor oluşturabilecek. Ayrıca genel olarak bakıldığında böyle bir hizmeti vermeye en yakın olan ülke hiç şüphesiz Japonya.

Firmanın CEO’su olan eski Toyota mühendisi Tomohiro Fukuzawa, Tokyo veya Osaka şehirlerinde hava taksi sistemini oturtmak için daha şimdiden AR-GE çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kısa bir süre içerisinde bütün ticari firmaların bu hizmetten yararlanması amaçlanıyor. Sizce yeni geliştirilecek sistem tutacak mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Uzaylıları 10 yıl içinde görmek mümkün olacak!

